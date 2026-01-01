Quasarr to lekka usługa Python, która udaje zarówno indeksator Newznab, jak i klienta pobierania SABnzbd, a następnie przekazuje każde pobranie do JDownloader 2 za pośrednictwem swojego interfejsu API w chmurze My JDownloader. Rezultatem jest płynny most, który umożliwia Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr i Magazarr wyszukiwanie i pobieranie z hosterów jednoklikowych bez dotykania prawdziwego Usenetu lub BitTorrenta.

Samodzielne hostowanie Quasarr na VPS utrzymuje most online przez całą dobę, wraz z JDownloaderem, i zawiera wbudowany przepływ deszyfrowania CAPTCHA dla chronionych linków. Aktywni sponsorzy GitHub mogą podłączyć SponsorsHelper, aby automatycznie rozwiązywać CAPTCHA.