Wdróż Quasarr jednym kliknięciem.
Mostek JDownloader, który udostępnia indekser Newznab i klienta pobierania SABnzbd dla całego stosu multimediów Arr.
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Co możesz zbudować z Quasarr
Quasarr to lekka usługa Python, która udaje zarówno indeksator Newznab, jak i klienta pobierania SABnzbd, a następnie przekazuje każde pobranie do JDownloader 2 za pośrednictwem swojego interfejsu API w chmurze My JDownloader. Rezultatem jest płynny most, który umożliwia Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr i Magazarr wyszukiwanie i pobieranie z hosterów jednoklikowych bez dotykania prawdziwego Usenetu lub BitTorrenta.
Samodzielne hostowanie Quasarr na VPS utrzymuje most online przez całą dobę, wraz z JDownloaderem, i zawiera wbudowany przepływ deszyfrowania CAPTCHA dla chronionych linków. Aktywni sponsorzy GitHub mogą podłączyć SponsorsHelper, aby automatycznie rozwiązywać CAPTCHA.
Główne cechy Quasarr
Most JDownloader
Przekazuje każde pobranie z Radarr, Sonarr, Lidarr i Magazarr bezpośrednio do JDownloader 2 za pośrednictwem chmurowego API My JDownloader.
Indeksator Newznab
Quasarr udostępnia punkt końcowy wyszukiwania zgodny z Newznab, dzięki czemu stos Arr może znajdować wydania na obsługiwanych hosterach jednoklikowych, używając identyfikatorów IMDb lub zapytań tekstowych.
Emulacja klienta SABnzbd
Działa jako klient pobierania SABnzbd, dzięki czemu Radarr, Sonarr i Lidarr mogą kolejkować, monitorować i importować ukończone pobrania bez żadnych zmian w ich przepływie pracy.
Deszyfrowanie CAPTCHA
Wbudowane deszyfrowanie linków obsługuje wydania chronione CAPTCHA, z opcjonalnymi skryptami Tampermonkey i integracją z SponsorsHelper do automatycznego rozwiązywania.
Kontrola kategorii i odzwierciedlenia
Białe listy dla poszczególnych kategorii dla nazw hostów i lustrzanych serwerów pobierania utrzymują Twoją bibliotekę na źródłach, którym ufasz, bez zmiany konfiguracji Arr.
Powiadomienia i auth
Opcjonalne powiadomienia Discord i Telegram oraz uwierzytelnianie oparte na formularzach lub HTTP Basic chronią interfejs użytkownika sieci web i utrzymują Cię na bieżąco.
Dlaczego warto uruchomić Quasarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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