Yaade to open source'owe, samodzielnie hostowane środowisko do tworzenia API, zaprojektowane jako alternatywa dla klientów API opartych na chmurze, stawiająca prywatność na pierwszym miejscu. W przeciwieństwie do hostowanych narzędzi, które przechowują Twoje kolekcje API i sekrety na serwerach stron trzecich, Yaade przechowuje wszystkie dane na Twojej własnej infrastrukturze — w tym poświadczenia, tokeny i historię żądań.

Zespoły mogą bezpiecznie udostępniać kolekcje API, zarządzać wieloma środowiskami, uruchamiać skrypty JavaScript jako zadania cron lub za pośrednictwem API oraz importować z OpenAPI lub Postman. Dzięki wbudowanej obsłudze wielu użytkowników, tokenom dostępu, uwierzytelnianiu OAuth2/OIDC oraz plikowej bazie danych H2, nie wymagającej dodatkowej konfiguracji, Yaade jest wystarczająco lekki dla pojedynczego programisty, jednocześnie wystarczająco wydajny dla całego zespołu inżynierów.