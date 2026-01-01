Wdróż Yaade jednym kliknięciem.
Open-source, hostowane samodzielnie, współpracujące środowisko programistyczne API, stworzone dla zespołów, które cenią prywatność danych.
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Co możesz zbudować z Yaade
Yaade to open source'owe, samodzielnie hostowane środowisko do tworzenia API, zaprojektowane jako alternatywa dla klientów API opartych na chmurze, stawiająca prywatność na pierwszym miejscu. W przeciwieństwie do hostowanych narzędzi, które przechowują Twoje kolekcje API i sekrety na serwerach stron trzecich, Yaade przechowuje wszystkie dane na Twojej własnej infrastrukturze — w tym poświadczenia, tokeny i historię żądań.
Zespoły mogą bezpiecznie udostępniać kolekcje API, zarządzać wieloma środowiskami, uruchamiać skrypty JavaScript jako zadania cron lub za pośrednictwem API oraz importować z OpenAPI lub Postman. Dzięki wbudowanej obsłudze wielu użytkowników, tokenom dostępu, uwierzytelnianiu OAuth2/OIDC oraz plikowej bazie danych H2, nie wymagającej dodatkowej konfiguracji, Yaade jest wystarczająco lekki dla pojedynczego programisty, jednocześnie wystarczająco wydajny dla całego zespołu inżynierów.
Główne cechy Yaade
Wspólne kolekcje
Udostępniaj kolekcje API całemu swojemu zespołowi z dostępem opartym na rolach, aby wszyscy pracowali z tego samego źródła prawdy bez kopiowania i wklejania żądań.
Obsługa wielu środowisk
Zdefiniuj oddzielne środowiska dla środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnych, a następnie natychmiast przełączaj kontekst bez ręcznej aktualizacji adresów URL lub tokenów.
Wbudowane skryptowanie
Pisz skrypty JavaScript do automatyzacji przepływów pracy API, uruchamiaj testy lub łącz żądania w łańcuch — i planuj je jako zadania cron lub uruchamiaj je za pośrednictwem wbudowanego API.
Import OpenAPI i Postman
Importuj istniejące kolekcje ze specyfikacji OpenAPI lub eksportów Postman, aby przenieść Twój zespół bez odbudowywania bibliotek żądań od podstaw.
Uwierzytelnianie OAuth2 i OIDC
Zintegruj się z zewnętrznymi dostawcami tożsamości, używając OAuth2 i OIDC, dzięki czemu Twój zespół będzie logował się za pomocą istniejących firmowych danych uwierzytelniających, zamiast zarządzać oddzielnymi kontami.
Nie wymaga konfiguracji bazy danych
Yaade używa wbudowanej bazy danych H2 opartej na plikach, więc nie ma oddzielnych kontenerów baz danych do skonfigurowania — wystarczy uruchomić kontener, a Twoje dane zostaną automatycznie zachowane.
Dlaczego warto uruchomić Yaade na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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