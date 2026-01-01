Wdróż Password Pusher jednym kliknięciem.
Usługa open-source do udostępniania haseł, plików i linków za pośrednictwem samozniszczalnych adresów URL, które wygasają po określonej liczbie wyświetleń lub po upływie czasu.
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Co możesz zbudować z Password Pusher
Password Pusher to aplikacja open source, która zastępuje niebezpieczny nawyk wysyłania danych uwierzytelniających e-mailem lub wiadomościami w postaci zwykłego tekstu. Zamiast wysyłać sekret bezpośrednio, generujesz jednorazowy adres URL, który dostarcza ładunek raz, a następnie usuwa się na podstawie liczby wyświetleń, upływu czasu lub obu tych czynników. Obsługiwane są hasła, pliki, adresy URL i kody QR, a każde wysłanie może wymagać dodatkowej frazy dostępu przed ujawnieniem.
Samodzielne hostowanie Password Pusher na Twoim własnym serwerze VPS utrzymuje każdy sekret w infrastrukturze, którą kontrolujesz — żadna zewnętrzna usługa SaaS nie odczytuje, nie loguje ani nie przechowuje Twoich udostępnionych danych uwierzytelniających, a pełny dziennik audytu pozostaje na Twoim serwerze wraz z danymi.
Główne cechy Password Pusher
Samozniszczalne Linki
Jednorazowe adresy URL wygasają po skonfigurowanej liczbie wyświetleń lub upływie określonego czasu, dzięki czemu tajne dane nie mogą być ponownie odczytane ani wyciec ze skrzynek odbiorczych.
Ochrona hasłem
Dodaj osobną frazę-klucz do linku, aby sam przechwycony adres URL nie wystarczył do ujawnienia tajemnicy.
Pliki i Kody QR
Przesyłaj hasła, pliki, adresy URL i kody QR za pośrednictwem tego samego, audytowanego procesu dostarczania z zasadami wygasania dla poszczególnych typów.
Pełne logowanie audytu
Śledzenie tworzenia, pobierania i tożsamości widza dla każdego przesłania, z opcjonalnymi kontami i uwierzytelnianiem dwuskładnikowym dla panelu sterowania.
Niestandardowy Branding
Dostosuj interfejs użytkownika (UI) pod własną markę, używając własnego tytułu, sloganu, motywu i stopki dla zespołów wewnętrznych lub wdrożeń dla klientów.
JSON API
Zintegruj udostępnianie haseł ze skryptami, potokami CI lub narzędziami wewnętrznymi za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu JSON API v2.
Dlaczego warto uruchomić Password Pusher na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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