Password Pusher to aplikacja open source, która zastępuje niebezpieczny nawyk wysyłania danych uwierzytelniających e-mailem lub wiadomościami w postaci zwykłego tekstu. Zamiast wysyłać sekret bezpośrednio, generujesz jednorazowy adres URL, który dostarcza ładunek raz, a następnie usuwa się na podstawie liczby wyświetleń, upływu czasu lub obu tych czynników. Obsługiwane są hasła, pliki, adresy URL i kody QR, a każde wysłanie może wymagać dodatkowej frazy dostępu przed ujawnieniem.

Samodzielne hostowanie Password Pusher na Twoim własnym serwerze VPS utrzymuje każdy sekret w infrastrukturze, którą kontrolujesz — żadna zewnętrzna usługa SaaS nie odczytuje, nie loguje ani nie przechowuje Twoich udostępnionych danych uwierzytelniających, a pełny dziennik audytu pozostaje na Twoim serwerze wraz z danymi.