EmbyStat to dedykowana aplikacja do analiz i statystyk dla serwerów multimediów Emby i Jellyfin. Łączy się bezpośrednio z API Twojego serwera multimediów, aby zbierać dane o Twojej bibliotece, nawykach oglądania i wydajności serwera, prezentując informacje za pośrednictwem wizualnych pulpitów nawigacyjnych i szczegółowych raportów.

Wdrożenie EmbyStat na VPS zapewnia ciągłe zbieranie danych w tle i zawsze dostępne analizy bez zużywania zasobów na samym serwerze multimediów. Trwałe przechowywanie zachowuje historyczne statystyki do długoterminowej analizy trendów, a zaplanowane zbieranie danych utrzymuje raporty aktualne bez ręcznej interwencji.