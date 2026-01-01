Wdróż EmbyStat jednym kliknięciem.
Panel statystyk i analiz dla serwerów multimediów Emby i Jellyfin ze szczegółowymi informacjami o bibliotece i raportami oglądania.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z EmbyStat
EmbyStat to dedykowana aplikacja do analiz i statystyk dla serwerów multimediów Emby i Jellyfin. Łączy się bezpośrednio z API Twojego serwera multimediów, aby zbierać dane o Twojej bibliotece, nawykach oglądania i wydajności serwera, prezentując informacje za pośrednictwem wizualnych pulpitów nawigacyjnych i szczegółowych raportów.
Wdrożenie EmbyStat na VPS zapewnia ciągłe zbieranie danych w tle i zawsze dostępne analizy bez zużywania zasobów na samym serwerze multimediów. Trwałe przechowywanie zachowuje historyczne statystyki do długoterminowej analizy trendów, a zaplanowane zbieranie danych utrzymuje raporty aktualne bez ręcznej interwencji.
Główne cechy EmbyStat
Statystyki biblioteki
Szczegółowe zestawienia Twojej biblioteki filmów i programów telewizyjnych według gatunku, jakości, języka i oceny dają pełny obraz Twojej kolekcji multimediów.
Przeglądanie Analityki
Śledź historię oglądania i wzorce oglądania dla każdego użytkownika, ujawniając, które treści są oglądane, oglądane ponownie lub pozostawione niedokończone.
Wykrywanie duplikatów
Identyfikuje zduplikowane pliki w Twojej bibliotece, aby pomóc odzyskać miejsce na dysku i utrzymać uporządkowaną, dobrze zorganizowaną kolekcję.
Monitorowanie kondycji serwera
Monitoruje metryki wydajności serwera i aktywność użytkowników, aby pomóc zidentyfikować wąskie gardła i zapewnić płynne przesyłanie strumieniowe.
Interaktywne Wykresy
Wizualne pulpity nawigacyjne z wykresami i diagramami ułatwiają analizowanie trendów i szybkie udostępnianie statystyk biblioteki.
Dlaczego warto uruchomić EmbyStat na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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