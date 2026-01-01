Wdróż VueTorrent jednym kliknięciem.
Nowoczesny interfejs webowy Vue.js dla qBittorrent z dopracowanym, mobilnym designem i bogatymi funkcjami zarządzania torrentami.
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Co możesz zbudować z VueTorrent
VueTorrent to open-source'owy zamiennik interfejsu webowego dla qBittorrent, zbudowany w Vue 3 i Vuetify przez aktywną społeczność współtwórców. Zastępuje on przestarzały domyślny interfejs qBittorrent szybką, responsywną aplikacją jednostronicową zaprojektowaną tak, aby działała natywnie zarówno w przeglądarkach desktopowych, jak i na urządzeniach mobilnych, włączając w to instalację jako progresywna aplikacja webowa.
To wdrożenie łączy VueTorrent z obrazem LinuxServer qBittorrent za pośrednictwem oficjalnie wspieranego modułu Docker, dzięki czemu pojedynczy kontener zawiera zarówno silnik BitTorrent, jak i nowoczesny interfejs. Samodzielne hostowanie na VPS zapewnia stałe seedowanie, przepustowość centrum danych i pełną kompatybilność ze stosem automatyzacji arr poprzez standardowe WebAPI qBittorrent.
Główne cechy VueTorrent
Vue 3 Web UI
Jednostronicowy interfejs zbudowany na Vue 3 i Vuetify zastępuje przestarzały domyślny interfejs użytkownika qBittorrent z płynną nawigacją i aktualizacjami na żywo.
Mobilny i PWA Gotowy
Responsywny układ działa na telefonach i tabletach i może być zainstalowany jako Progressive Web App, zapewniając wrażenia zbliżone do natywnej aplikacji.
Jasne i ciemne motywy
Wbudowane jasne i ciemne motywy z konfigurowalnymi kolumnami pulpitu nawigacyjnego pozwalają Ci dostosować, jakie właściwości torrentów są widoczne na pierwszy rzut oka.
Skróty klawiaturowe
Najwyższej klasy skróty klawiaturowe, w tym wielokrotny wybór, wyszukiwanie i zamykanie okien dialogowych, przyspieszają codzienne zarządzanie torrentami.
Pełny qBittorrent API
Używa standardowego qBittorrent WebAPI, dzięki czemu Sonarr, Radarr, Lidarr i inne narzędzia arr działają bez żadnej dodatkowej konfiguracji.
Pakietowe zaplecze
Działa jako modyfikacja Docker na bazie LinuxServer qBittorrent, dzięki czemu pojedynczy kontener zapewnia zarówno silnik torrentowy, jak i nowoczesny interfejs użytkownika.
Dlaczego warto uruchomić VueTorrent na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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