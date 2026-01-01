VueTorrent to open-source'owy zamiennik interfejsu webowego dla qBittorrent, zbudowany w Vue 3 i Vuetify przez aktywną społeczność współtwórców. Zastępuje on przestarzały domyślny interfejs qBittorrent szybką, responsywną aplikacją jednostronicową zaprojektowaną tak, aby działała natywnie zarówno w przeglądarkach desktopowych, jak i na urządzeniach mobilnych, włączając w to instalację jako progresywna aplikacja webowa.

To wdrożenie łączy VueTorrent z obrazem LinuxServer qBittorrent za pośrednictwem oficjalnie wspieranego modułu Docker, dzięki czemu pojedynczy kontener zawiera zarówno silnik BitTorrent, jak i nowoczesny interfejs. Samodzielne hostowanie na VPS zapewnia stałe seedowanie, przepustowość centrum danych i pełną kompatybilność ze stosem automatyzacji arr poprzez standardowe WebAPI qBittorrent.