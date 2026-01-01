Restreamer to serwer do strumieniowania na żywo typu open-source, opracowany przez datarhei, który zapewnia możliwości strumieniowania klasy korporacyjnej za pośrednictwem dostępnego interfejsu internetowego. Pobiera wideo z kamer internetowych, kamer IP i transmisji na żywo, konwertuje między protokołami RTMP, HLS, SRT i WebRTC oraz jednocześnie dystrybuuje do wielu platform — YouTube, Twitch, Facebook Live lub dowolnego niestandardowego miejsca docelowego RTMP — z jednego źródła.

Samodzielne hostowanie Restreamera eliminuje miesięczne opłaty za komercyjne usługi multi-streamingu i całkowicie utrzymuje strumienie wideo poza platformami stron trzecich, co ma znaczenie w przypadku poufnych transmisji, takich jak szkolenia wewnętrzne, prywatne wydarzenia lub ogłoszenia przedpremierowe. Dedykowana przepustowość VPS zapewnia stabilne przepływności i stałą jakość strumienia, czego nie mogą zagwarantować środowiska współdzielonego hostingu.