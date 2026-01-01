Wdróż Restreamer jednym kliknięciem.
Serwer do strumieniowania na żywo typu open-source, który pobiera wideo z dowolnego źródła i jednocześnie przesyła do YouTube, Twitch oraz niestandardowych punktów końcowych RTMP.
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Co możesz zbudować z Restreamer
Restreamer to serwer do strumieniowania na żywo typu open-source, opracowany przez datarhei, który zapewnia możliwości strumieniowania klasy korporacyjnej za pośrednictwem dostępnego interfejsu internetowego. Pobiera wideo z kamer internetowych, kamer IP i transmisji na żywo, konwertuje między protokołami RTMP, HLS, SRT i WebRTC oraz jednocześnie dystrybuuje do wielu platform — YouTube, Twitch, Facebook Live lub dowolnego niestandardowego miejsca docelowego RTMP — z jednego źródła.
Samodzielne hostowanie Restreamera eliminuje miesięczne opłaty za komercyjne usługi multi-streamingu i całkowicie utrzymuje strumienie wideo poza platformami stron trzecich, co ma znaczenie w przypadku poufnych transmisji, takich jak szkolenia wewnętrzne, prywatne wydarzenia lub ogłoszenia przedpremierowe. Dedykowana przepustowość VPS zapewnia stabilne przepływności i stałą jakość strumienia, czego nie mogą zagwarantować środowiska współdzielonego hostingu.
Główne cechy Restreamer
Streaming wieloplatformowy
Przesyłaj pojedyncze źródło wideo do YouTube, Twitch, Facebook Live i niestandardowych punktów końcowych RTMP jednocześnie, bez uruchamiania wielu instancji kodera.
Konwersja protokołu
Akceptuj formaty wejściowe RTMP, SRT lub inne i wyprowadzaj HLS, WebRTC lub RTMP, aby dowolne urządzenie lub platforma widza mogły odbierać Twój strumień.
Automatyczne ponowne połączenie
Obsługuje przerwy w sieci i zakłócenia źródła bez ręcznej interwencji, zapewniając ciągłość transmisji nawet w przypadku przejściowych awarii.
Zarządzanie Webowe
Skonfiguruj źródła, miejsca docelowe i ustawienia kodowania za pośrednictwem interfejsu przeglądarki, bez znajomości wiersza poleceń ani skomplikowanej konfiguracji oprogramowania do strumieniowania.
Nagrywanie strumienia
Archiwizuj transmisje na żywo bezpośrednio w trwałej pamięci masowej, aby umożliwić odtwarzanie po wydarzeniu, przechowywanie w celu zapewnienia zgodności lub ponowne wykorzystanie treści, bez dodatkowych usług.
Dlaczego warto uruchomić Restreamer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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