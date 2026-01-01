Wdróż Opengist jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany pastebin oparty na Git do udostępniania fragmentów kodu z podświetlaniem składni i pełną historią wersji.
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Co możesz zbudować z Opengist
Opengist to samodzielnie hostowany pastebin, który przechowuje każdy fragment jako prawdziwe repozytorium Git. W przeciwieństwie do narzędzi pastebin opartych na bazach danych, każdy gist jest w pełni klonowalny — użytkownicy mogą przesyłać aktualizacje, przeglądać pełną historię commitów i współpracować za pomocą standardowych poleceń Git przez HTTP lub SSH. Czysty interfejs internetowy zapewnia podświetlanie składni, wyszukiwanie pełnotekstowe oraz tryby widoczności publicznej, prywatnej i niepublicznej dla każdego fragmentu.
Hostowanie Opengist na Twoim VPS daje Ci pełną własność Twoich fragmentów kodu i wklejek bez udostępniania ich usługom stron trzecich. SQLite jest używany domyślnie, bez konieczności stosowania dodatkowego kontenera bazy danych. Pierwszy użytkownik, który się zarejestruje, staje się administratorem z dostępem do ustawień całej instancji i zarządzania użytkownikami.
Główne cechy Opengist
Pamięć masowa oparta na Git
Każdy fragment kodu jest przechowywany jako prawdziwe repozytorium Git, zapewniając historię wersji, różnice oraz dostęp do klonowania przez HTTP lub SSH domyślnie.
Podświetlanie składni
Obsługuje setki języków z automatycznym wykrywaniem i ręcznym nadpisywaniem dla dokładnego podświetlania dowolnego fragmentu kodu lub pliku konfiguracyjnego.
Sterowanie widocznością
Ustaw poszczególne gisty jako publiczne, prywatne lub niepubliczne, aby dokładnie kontrolować, kto może odkrywać i przeglądać Twoje fragmenty kodu.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Przeszukuj wszystkie gisty według treści, nazwy pliku lub języka za pomocą wbudowanego indeksu Bleve — nie jest wymagana zewnętrzna wyszukiwarka.
Logowanie OAuth
Zaloguj się za pomocą GitHub, GitLab, Gitea lub dowolnego dostawcy zgodnego z OIDC, zamiast zarządzać oddzielnym kontem lokalnym.
Osadzalne fragmenty kodu
Osadź dowolny gist na zewnętrznych stronach za pomocą wygenerowanego tagu skryptu, który renderuje na żywo, z podświetlaniem składni, kod w tekście.
Dlaczego warto uruchomić Opengist na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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