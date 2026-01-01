Opengist to samodzielnie hostowany pastebin, który przechowuje każdy fragment jako prawdziwe repozytorium Git. W przeciwieństwie do narzędzi pastebin opartych na bazach danych, każdy gist jest w pełni klonowalny — użytkownicy mogą przesyłać aktualizacje, przeglądać pełną historię commitów i współpracować za pomocą standardowych poleceń Git przez HTTP lub SSH. Czysty interfejs internetowy zapewnia podświetlanie składni, wyszukiwanie pełnotekstowe oraz tryby widoczności publicznej, prywatnej i niepublicznej dla każdego fragmentu.

Hostowanie Opengist na Twoim VPS daje Ci pełną własność Twoich fragmentów kodu i wklejek bez udostępniania ich usługom stron trzecich. SQLite jest używany domyślnie, bez konieczności stosowania dodatkowego kontenera bazy danych. Pierwszy użytkownik, który się zarejestruje, staje się administratorem z dostępem do ustawień całej instancji i zarządzania użytkownikami.