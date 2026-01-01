Wdróż Qdrant jednym kliknięciem.
Wysokowydajna baza danych wektorów open-source dla wyszukiwania semantycznego, rekomendacji i aplikacji opartych na AI.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Qdrant
Qdrant to produkcyjny, otwarty silnik wyszukiwania podobieństwa wektorowego, zbudowany specjalnie dla obciążeń AI i uczenia maszynowego. Przechowuje wektory o wysokiej wymiarowości wraz z bogatymi metadanymi ładunkowymi i obsługuje zapytania o najbliższego sąsiada w czasie poniżej milisekundy, wykorzystując indeksowanie HNSW, wiele metryk odległości i zaawansowane filtrowanie — wszystko dostępne za pośrednictwem interfejsów API REST i gRPC.
Samodzielne hostowanie Qdrant na VPS daje pełną kontrolę nad alokacją pamięci, konfiguracją indeksowania i rezydencją danych, bez cen za zapytanie lub limitów połączeń zarządzanych usług baz danych wektorowych, co czyni go idealnym dla startupów AI i zespołów skalujących wyszukiwanie semantyczne lub potoki RAG.
Główne cechy Qdrant
Wyszukiwanie w ułamku milisekundy
Indeksowanie HNSW zapewnia niemal natychmiastowe zapytania o najbliższego sąsiada dla milionów wektorów, utrzymując responsywność aplikacji AI w dowolnej skali.
Filtrowanie ładunku
Filtruj wyniki wyszukiwania według dowolnych pól metadanych w czasie zapytania, łącząc podobieństwo wektorowe ze strukturalnymi warunkami w jednym zapytaniu.
Wielorakie Metryki Odległości
Wybierz odległość Cosinusową, Euklidesową lub iloczynu skalarnego, aby dopasować model osadzania używany przez Twoją aplikację bez ponownego indeksowania danych.
API REST i gRPC
Zintegruj Qdrant z dowolnym językiem lub frameworkiem, używając interfejsu OpenAPI REST lub wysokowydajnego API gRPC dla obciążeń wrażliwych na opóźnienia.
Obsługa kwantyzacji
Kwantyzacja skalarna i produktowa znacznie zmniejsza zużycie pamięci, umożliwiając indeksowanie większych zbiorów danych na tym samym sprzęcie bez utraty jakości.
Dlaczego warto uruchomić Qdrant na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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