Qdrant to produkcyjny, otwarty silnik wyszukiwania podobieństwa wektorowego, zbudowany specjalnie dla obciążeń AI i uczenia maszynowego. Przechowuje wektory o wysokiej wymiarowości wraz z bogatymi metadanymi ładunkowymi i obsługuje zapytania o najbliższego sąsiada w czasie poniżej milisekundy, wykorzystując indeksowanie HNSW, wiele metryk odległości i zaawansowane filtrowanie — wszystko dostępne za pośrednictwem interfejsów API REST i gRPC.

Samodzielne hostowanie Qdrant na VPS daje pełną kontrolę nad alokacją pamięci, konfiguracją indeksowania i rezydencją danych, bez cen za zapytanie lub limitów połączeń zarządzanych usług baz danych wektorowych, co czyni go idealnym dla startupów AI i zespołów skalujących wyszukiwanie semantyczne lub potoki RAG.