Jellystat to aplikacja statystyczna typu open-source, zbudowana specjalnie dla serwera multimediów Jellyfin, inspirowana stylem analitycznym Tautulli dla Plex. Łączy się z API Twojego serwera Jellyfin i nieprzerwanie zbiera dane o odtwarzaniu, aktywności użytkowników i informacje o bibliotece, prezentując wszystko za pomocą interaktywnych wykresów i szczegółowych paneli dla poszczególnych użytkowników.

Samodzielne hostowanie Jellystat na VPS utrzymuje Twoją historię oglądania i analitykę serwera całkowicie pod Twoją kontrolą, wolne od usług śledzenia stron trzecich. Dołączona baza danych PostgreSQL zachowuje historyczne dane odtwarzania podczas aktualizacji kontenerów, a wbudowany system kopii zapasowych zapisuje Twoje statystyki i konfigurację, dzięki czemu analityka przetrwa aktualizacje i migracje bez ręcznego eksportu.