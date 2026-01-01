Wdróż Jellystat jednym kliknięciem.
Panel statystyk i analiz typu open-source dla serwera multimediów Jellyfin ze szczegółowym śledzeniem odtwarzania i analityką użytkowników.
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Co możesz zbudować z Jellystat
Jellystat to aplikacja statystyczna typu open-source, zbudowana specjalnie dla serwera multimediów Jellyfin, inspirowana stylem analitycznym Tautulli dla Plex. Łączy się z API Twojego serwera Jellyfin i nieprzerwanie zbiera dane o odtwarzaniu, aktywności użytkowników i informacje o bibliotece, prezentując wszystko za pomocą interaktywnych wykresów i szczegółowych paneli dla poszczególnych użytkowników.
Samodzielne hostowanie Jellystat na VPS utrzymuje Twoją historię oglądania i analitykę serwera całkowicie pod Twoją kontrolą, wolne od usług śledzenia stron trzecich. Dołączona baza danych PostgreSQL zachowuje historyczne dane odtwarzania podczas aktualizacji kontenerów, a wbudowany system kopii zapasowych zapisuje Twoje statystyki i konfigurację, dzięki czemu analityka przetrwa aktualizacje i migracje bez ręcznego eksportu.
Główne cechy Jellystat
Śledzenie odtwarzania
Każdy strumień Jellyfin jest rejestrowany wraz z danymi o użytkowniku, elemencie, urządzeniu i czasie oglądania, dzięki czemu masz pełną historię aktywności serwera multimediów.
Wglądy w aktywność użytkownika
Pulpity użytkowników pokazują czas oglądania, ulubione treści i wzorce oglądania w całym gospodarstwie domowym, co zapewnia przejrzyste zestawienia wykorzystania mediów.
Statystyki biblioteki
Szczegółowe zestawienia filmów, seriali i innych treści według gatunku, kodeka i rozdzielczości ujawniają kształt Twojej biblioteki multimediów.
Wbudowane kopie zapasowe
Kopia zapasowa i przywracanie jednym kliknięciem dla bazy danych Jellystat zapewnia bezpieczeństwo Twoich historycznych statystyk podczas aktualizacji, migracji i zmian hosta.
Bezpieczne uwierzytelnianie
Logowanie oparte na JWT chroni panel analityczny przed publicznym dostępem bez zależności od kont użytkowników Jellyfin do logowania.
Dlaczego warto uruchomić Jellystat na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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