Mastodon to wiodąca, open source'owa, sfederowana sieć społecznościowa — największy projekt w fediverse ActivityPub, z tysiącami niezależnie działających instancji i dziesiątkami milionów użytkowników na całym świecie. Wygląda i działa jak znana platforma mikroblogowa, ale każdy serwer jest własnością, moderowany i obsługiwany przez kogoś innego, a użytkownicy na dowolnym serwerze mogą śledzić i rozmawiać z użytkownikami na każdym innym serwerze.

Uruchomienie własnej instancji Mastodona na VPS-ie daje Ci stały dom w fediverse — taki, który w pełni kontrolujesz. Ty ustalasz zasady, wybierasz, kto może się zarejestrować, decydujesz, kto z kim federuje, i jesteś właścicielem danych, bez reklam, bez algorytmicznej osi czasu i bez platformy zewnętrznej, która może zmienić warunki jutro.