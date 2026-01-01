Wdróż Mastodon jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana, sfederowana platforma mikroblogowa, która łączy się z globalną siecią niezależnie zarządzanych serwerów.
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Co możesz zbudować z Mastodon
Mastodon to wiodąca, open source'owa, sfederowana sieć społecznościowa — największy projekt w fediverse ActivityPub, z tysiącami niezależnie działających instancji i dziesiątkami milionów użytkowników na całym świecie. Wygląda i działa jak znana platforma mikroblogowa, ale każdy serwer jest własnością, moderowany i obsługiwany przez kogoś innego, a użytkownicy na dowolnym serwerze mogą śledzić i rozmawiać z użytkownikami na każdym innym serwerze.
Uruchomienie własnej instancji Mastodona na VPS-ie daje Ci stały dom w fediverse — taki, który w pełni kontrolujesz. Ty ustalasz zasady, wybierasz, kto może się zarejestrować, decydujesz, kto z kim federuje, i jesteś właścicielem danych, bez reklam, bez algorytmicznej osi czasu i bez platformy zewnętrznej, która może zmienić warunki jutro.
Główne cechy Mastodon
Federacja ActivityPub
Obsługuje standard W3C ActivityPub, dzięki czemu Twoja instancja współpracuje z każdym innym serwerem Mastodon, Pleroma, Misskey i szerszym fediverse.
Oś czasu chronologiczna
Posty pojawiają się w kolejności, w jakiej zostały wysłane — bez algorytmicznego rankingu, bez rekomendowanych reklam, bez przetasowanego kanału walczącego o zaangażowanie.
Moderacja na poziomie serwera
Zdefiniowane przez właściciela zasady społeczności, ostrzeżenia dotyczące treści i blokady na poziomie instancji pozwalają Ci tworzyć społeczność o tonie, jaki chcesz.
Rozbudowany edytor wpisów
Do 500 znaków na post (konfigurowalne), ankiety, załączniki multimedialne, ostrzeżenia o treści, tekst alternatywny oraz konfigurowalna widoczność dla każdego postu.
Otwarte API i klienci
Dojrzałe interfejsy API REST i strumieniowe napędzają szeroki ekosystem klientów mobilnych i desktopowych, w tym oficjalne aplikacje Mastodon na iOS i Androida.
Dlaczego warto uruchomić Mastodon na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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