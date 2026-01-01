Gotenberg to bezstanowe API HTTP, skupione na deweloperach, służące do generowania plików PDF i konwersji dokumentów. Zbudowane na bazie Chromium i LibreOffice, konwertuje strony HTML, Markdown, adresy URL, dokumenty Word, arkusze kalkulacyjne Excel i wiele innych na pliki PDF za pomocą jednego wywołania API — bez bibliotek klienckich, zależności instalacyjnych i bez stanu do zarządzania między żądaniami.

Samodzielne hostowanie Gotenberga na Twoim VPS-ie utrzymuje przetwarzanie dokumentów w Twojej infrastrukturze, eliminując opłaty SaaS za każdą konwersję, usuwając obawy dotyczące prywatności danych wrażliwych dokumentów i umożliwiając integrację z usługami wewnętrznymi, do których zewnętrzne API nie mają dostępu.