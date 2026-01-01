Wdróż Gotenberg jednym kliknięciem.
Bezstanowe API Docker do konwertowania HTML, dokumentów Office i adresów URL na wysokiej jakości pliki PDF.
Wybierz plan VPS dla Gotenberg
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Gotenberg
Gotenberg to bezstanowe API HTTP, skupione na deweloperach, służące do generowania plików PDF i konwersji dokumentów. Zbudowane na bazie Chromium i LibreOffice, konwertuje strony HTML, Markdown, adresy URL, dokumenty Word, arkusze kalkulacyjne Excel i wiele innych na pliki PDF za pomocą jednego wywołania API — bez bibliotek klienckich, zależności instalacyjnych i bez stanu do zarządzania między żądaniami.
Samodzielne hostowanie Gotenberga na Twoim VPS-ie utrzymuje przetwarzanie dokumentów w Twojej infrastrukturze, eliminując opłaty SaaS za każdą konwersję, usuwając obawy dotyczące prywatności danych wrażliwych dokumentów i umożliwiając integrację z usługami wewnętrznymi, do których zewnętrzne API nie mają dostępu.
Główne cechy Gotenberg
HTML na PDF
Renderuj dowolną stronę HTML lub adres URL do formatu PDF, używając pełnego silnika Chromium, zachowując czcionki, CSS i zawartość renderowaną przez JavaScript dokładnie tak, jak jest wyświetlana w przeglądarce.
Konwersja dokumentów biurowych
Konwertuj pliki Word, Excel i PowerPoint do formatu PDF za pośrednictwem integracji z LibreOffice, obsługując pełen zakres formatów Microsoft Office i OpenDocument.
Architektura bezstanowa
Każde żądanie API jest całkowicie niezależne, bez stanu sesji, co sprawia, że Gotenberg jest trywialnie skalowalny i bezpieczny do ponownego uruchomienia lub zastąpienia bez utraty danych.
Webhook Wsparcie
Przenieś długotrwałe konwersje do asynchronicznych wywołań zwrotnych webhook, zwalniając Twoją aplikację z blokowania, podczas gdy duże dokumenty są przetwarzane.
Metryki Prometheus
Wbudowany punkt końcowy metryk zapewnia natychmiastową widoczność w zakresie wskaźników żądań, czasów trwania konwersji i głębokości kolejek do monitorowania Twojego potoku dokumentów.
Dlaczego warto uruchomić Gotenberg na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.