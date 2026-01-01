SoulSync to inteligentna platforma do zarządzania muzyką, która łączy Twoje konta streamingowe — Spotify, Tidal, Qobuz i Deezer — z Twoją samodzielnie hostowaną biblioteką muzyczną. Automatycznie odzwierciedla playlisty, monitoruje artystów pod kątem nowych wydań, wzbogaca metadane za pomocą dziesięciu równoległych procesów w tle i organizuje pobrane pliki, używając Twoich preferowanych konwencji nazewnictwa.

W przeciwieństwie do pasywnych serwerów multimediów, SoulSync aktywnie zarządza Twoją kolekcją: generuje spersonalizowane playlisty odkrywcze, synchronizuje historię słuchania i integruje się z Plex, Jellyfin lub Navidrome, aby Twoja lokalna biblioteka była zgodna z Twoimi gustami streamingowymi. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje dane słuchania prywatnymi, a Twoja kolekcja jest w pełni pod Twoją kontrolą.