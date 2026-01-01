Wdróż SoulSync jednym kliknięciem.
Zautomatyzowana platforma do odkrywania muzyki i zarządzania kolekcją, która łączy usługi streamingowe z Twoją samodzielnie hostowaną biblioteką.
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Co możesz zbudować z SoulSync
SoulSync to inteligentna platforma do zarządzania muzyką, która łączy Twoje konta streamingowe — Spotify, Tidal, Qobuz i Deezer — z Twoją samodzielnie hostowaną biblioteką muzyczną. Automatycznie odzwierciedla playlisty, monitoruje artystów pod kątem nowych wydań, wzbogaca metadane za pomocą dziesięciu równoległych procesów w tle i organizuje pobrane pliki, używając Twoich preferowanych konwencji nazewnictwa.
W przeciwieństwie do pasywnych serwerów multimediów, SoulSync aktywnie zarządza Twoją kolekcją: generuje spersonalizowane playlisty odkrywcze, synchronizuje historię słuchania i integruje się z Plex, Jellyfin lub Navidrome, aby Twoja lokalna biblioteka była zgodna z Twoimi gustami streamingowymi. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje dane słuchania prywatnymi, a Twoja kolekcja jest w pełni pod Twoją kontrolą.
Główne cechy SoulSync
Synchronizacja serwisu streamingowego
Synchronizuj playlisty ze Spotify, Tidal, Qobuz i Deezer bezpośrednio do Twojej lokalnej biblioteki muzycznej z automatycznymi aktualizacjami.
Monitorowanie wydań Artysty
Śledź ulubionych artystów i automatycznie pobieraj nowe wydania, gdy tylko pojawią się na połączonych platformach streamingowych.
Wzbogacanie metadanych
Dziesięć równoległych procesów w tle pobiera grafikę, teksty piosenek i tagi z MusicBrainz, Spotify, Genius i LRClib, aby Twoja kolekcja była dobrze zorganizowana.
Integracja serwera mediów
Połącz się z Plex, Jellyfin lub Navidrome, aby Twoja lokalna biblioteka była zsynchronizowana z historią strumieniowania i playlistami.
Playlisty odkryć
Generuj spersonalizowane playlisty — Release Radar, Discovery Weekly oraz miksy dekadowe lub gatunkowe — na podstawie Twoich nawyków słuchania.
Dlaczego warto uruchomić SoulSync na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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