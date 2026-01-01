Apache StreamPark to projekt Apache najwyższego poziomu, który ujednolica pełny cykl życia aplikacji do przetwarzania strumieniowego w czasie rzeczywistym, zbudowanych na Apache Flink i Apache Spark. Łączy on zorientowany na deweloperów framework gotowych interfejsów API i konektorów z natywną dla chmury konsolą operacyjną do kompilowania, wdrażania, monitorowania i skalowania zadań strumieniowych z poziomu jednego interfejsu użytkownika sieciowego.

Samodzielne hostowanie StreamPark na Twoim własnym VPS utrzymuje artefakty zadań Flink, historię wdrożeń i metadane operacyjne pod Twoją kontrolą, eliminując jednocześnie koszty i złożoność uruchamiania oddzielnej płaszczyzny kontrolnej przetwarzania strumieniowego na hiperskalatorze.