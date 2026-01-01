Wdróż Apache StreamPark jednym kliknięciem.
Kompleksowy framework do tworzenia aplikacji strumieniowych i natywna dla chmury platforma obliczeniowa czasu rzeczywistego dla Apache Flink i Spark.
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Co możesz zbudować z Apache StreamPark
Apache StreamPark to projekt Apache najwyższego poziomu, który ujednolica pełny cykl życia aplikacji do przetwarzania strumieniowego w czasie rzeczywistym, zbudowanych na Apache Flink i Apache Spark. Łączy on zorientowany na deweloperów framework gotowych interfejsów API i konektorów z natywną dla chmury konsolą operacyjną do kompilowania, wdrażania, monitorowania i skalowania zadań strumieniowych z poziomu jednego interfejsu użytkownika sieciowego.
Samodzielne hostowanie StreamPark na Twoim własnym VPS utrzymuje artefakty zadań Flink, historię wdrożeń i metadane operacyjne pod Twoją kontrolą, eliminując jednocześnie koszty i złożoność uruchamiania oddzielnej płaszczyzny kontrolnej przetwarzania strumieniowego na hiperskalatorze.
Główne cechy Apache StreamPark
Flink i Spark połączone
Twórz, wdrażaj i obsługuj zadania strumieniowe Apache Flink i Apache Spark z poziomu jednej konsoli z obsługą środowiska uruchomieniowego w wielu wersjach.
Tworzenie zadań w przeglądarce
Twórz aplikacje Flink SQL i oparte na JAR w edytorze internetowym z podświetlaniem składni, zarządzaniem zależnościami i historią wersji.
Wdrażanie jednym kliknięciem
Uruchamiaj zadania w klastrach Standalone, YARN na Hadoop 2.x/3.x lub Kubernetes bezpośrednio z platformy, bez opuszczania przeglądarki.
Wbudowany monitoring
Śledź uruchomione zadania, punkty kontrolne, punkty zapisu i zdarzenia awarii za pomocą pulpitów nawigacyjnych statusu w czasie rzeczywistym i integracji alertów.
Bogaty ekosystem konektorów
Szybsze wdrażanie dzięki gotowym łącznikom dla Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse oraz innych systemów big data i ML.
Dlaczego warto uruchomić Apache StreamPark na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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