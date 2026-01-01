Wdróż pygeoapi jednym kliknięciem.
Serwer Python implementujący zestaw standardów OGC API do publikowania danych geoprzestrzennych przez HTTP.
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Co możesz zbudować z pygeoapi
pygeoapi to otwartoźródłowa implementacja w Pythonie standardów OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), która przekształca geoprzestrzenne zbiory danych w wykrywalne, przeglądalne API RESTful. Zawiera wbudowaną przeglądarkę HTML, dzięki czemu osoby niebędące programistami mogą nawigować po kolekcjach, przeglądać elementy na mapie i pobierać GeoJSON bez pisania ani jednego zapytania.
Samodzielne hostowanie pygeoapi na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad tym, które zbiory danych są udostępniane, gdzie się znajdują i kto może je odpytywać. Podłącz źródła PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB lub zdalne źródła WFS/WMS i opublikuj je pod własną domeną z obsługą HTTPS przez dołączony proxy Traefik.
Główne cechy pygeoapi
Standardy OGC API
Implementuje Funkcje OGC API, Pokrycia, Kafelki, Rekordy, Procesy oraz Pobieranie Danych Środowiskowych w oparciu o pojedynczy plik konfiguracyjny.
Wbudowana przeglądarka HTML
Każda kolekcja, element i proces są dostępne do przeglądania z interfejsu webowego, z interaktywną mapą Leaflet i ładnie sformatowanym JSON-em.
Wiele zapleczy danych
Udostępniaj PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON i zdalne źródła WFS za pośrednictwem ujednoliconych dostawców.
Dokumentacja OpenAPI
Opis OpenAPI 3.0 oraz interfejs użytkownika Swagger/Redoc są generowane automatycznie z konfiguracji, dzięki czemu klienci mogą szybko się zintegrować.
Przetwarzanie geoprzestrzenne
Udostępniaj funkcje Pythona jako procesy OGC API, aby uruchamiać transformacje na żądanie, analizy i zadania ETL na Twoich opublikowanych danych.
STAC i katalogi metadanych
Publikuj katalogi obrazów i rekordów zgodne ze STAC, aby partnerzy mogli programowo wyszukiwać i indeksować Twoje zasoby geoprzestrzenne.
Dlaczego warto uruchomić pygeoapi na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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