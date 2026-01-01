pygeoapi to otwartoźródłowa implementacja w Pythonie standardów OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), która przekształca geoprzestrzenne zbiory danych w wykrywalne, przeglądalne API RESTful. Zawiera wbudowaną przeglądarkę HTML, dzięki czemu osoby niebędące programistami mogą nawigować po kolekcjach, przeglądać elementy na mapie i pobierać GeoJSON bez pisania ani jednego zapytania.

Samodzielne hostowanie pygeoapi na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad tym, które zbiory danych są udostępniane, gdzie się znajdują i kto może je odpytywać. Podłącz źródła PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB lub zdalne źródła WFS/WMS i opublikuj je pod własną domeną z obsługą HTTPS przez dołączony proxy Traefik.