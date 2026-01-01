Wdróż Eclipse Mosquitto jednym kliknięciem.
Lekki broker MQTT typu open-source do łączenia urządzeń IoT, czujników i aplikacji z przesyłaniem wiadomości w modelu publikuj/subskrybuj.
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Co możesz zbudować z Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto to referencyjna implementacja open-source protokołu MQTT, obsługująca wersje 5.0, 3.1.1 i 3.1. Minimalny narzut binarny MQTT i model publikuj/subskrybuj sprawiają, że jest to standardowy wybór dla sieci czujników IoT, centrów automatyki domowej oraz wszelkich aplikacji, w których liczy się przepustowość i żywotność baterii. Mosquitto jest wdrażany w środowiskach produkcyjnych, od pojedynczych domowych konfiguracji Raspberry Pi po wielkoskalowe przemysłowe wdrożenia IoT.
Ten szablon wdraża Mosquitto z domyślnie włączonym uwierzytelnianiem opartym na haśle i trwałą pamięcią masową dla danych wiadomości i konfiguracji. Samodzielne hostowanie zapewnia nieograniczone połączenia i wiadomości bez opłat za urządzenie, pełną kontrolę nad listami kontroli dostępu oraz spójne dostarczanie z niskimi opóźnieniami, czego nie mogą zagwarantować współdzielone brokerzy chmurowi.
Główne cechy Eclipse Mosquitto
Wsparcie protokołu MQTT
Obsługuje wersje MQTT 5.0, 3.1.1 i 3.1, zapewniając kompatybilność z pełną gamą urządzeń IoT, bibliotek i narzędzi klienckich.
Uwierzytelnianie hasłem
Wstępnie skonfigurowane uwierzytelnianie oparte na haśle blokuje nieautoryzowane połączenia od momentu uruchomienia brokera, bez konieczności dodatkowej konfiguracji.
Trwałość wiadomości
Zachowane wiadomości i gwarancje dostarczania QoS przetrwają ponowne uruchomienia brokera, zapewniając, że urządzenia ponownie łączące się po przestoju otrzymają pominięte aktualizacje.
Kontrola dostępu do tematu
Reguły ACL ograniczają, którzy klienci mogą publikować lub subskrybować określone tematy, umożliwiając szczegółowe konfiguracje brokera wielodzierżawczego.
Szyfrowanie TLS
Natywna obsługa TLS/SSL szyfruje wszystkie połączenia klientów, chroniąc dane z czujników i polecenia sterujące w trakcie przesyłania przez niezaufane sieci.
Dlaczego warto uruchomić Eclipse Mosquitto na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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