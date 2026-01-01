Do 69% zniżki na Eclipse Mosquitto

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Lekki broker MQTT typu open-source do łączenia urządzeń IoT, czujników i aplikacji z przesyłaniem wiadomości w modelu publikuj/subskrybuj.

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KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
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1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
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Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto to referencyjna implementacja open-source protokołu MQTT, obsługująca wersje 5.0, 3.1.1 i 3.1. Minimalny narzut binarny MQTT i model publikuj/subskrybuj sprawiają, że jest to standardowy wybór dla sieci czujników IoT, centrów automatyki domowej oraz wszelkich aplikacji, w których liczy się przepustowość i żywotność baterii. Mosquitto jest wdrażany w środowiskach produkcyjnych, od pojedynczych domowych konfiguracji Raspberry Pi po wielkoskalowe przemysłowe wdrożenia IoT.

Ten szablon wdraża Mosquitto z domyślnie włączonym uwierzytelnianiem opartym na haśle i trwałą pamięcią masową dla danych wiadomości i konfiguracji. Samodzielne hostowanie zapewnia nieograniczone połączenia i wiadomości bez opłat za urządzenie, pełną kontrolę nad listami kontroli dostępu oraz spójne dostarczanie z niskimi opóźnieniami, czego nie mogą zagwarantować współdzielone brokerzy chmurowi.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Eclipse Mosquitto

Wsparcie protokołu MQTT

Obsługuje wersje MQTT 5.0, 3.1.1 i 3.1, zapewniając kompatybilność z pełną gamą urządzeń IoT, bibliotek i narzędzi klienckich.

Uwierzytelnianie hasłem

Wstępnie skonfigurowane uwierzytelnianie oparte na haśle blokuje nieautoryzowane połączenia od momentu uruchomienia brokera, bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

Trwałość wiadomości

Zachowane wiadomości i gwarancje dostarczania QoS przetrwają ponowne uruchomienia brokera, zapewniając, że urządzenia ponownie łączące się po przestoju otrzymają pominięte aktualizacje.

Kontrola dostępu do tematu

Reguły ACL ograniczają, którzy klienci mogą publikować lub subskrybować określone tematy, umożliwiając szczegółowe konfiguracje brokera wielodzierżawczego.

Szyfrowanie TLS

Natywna obsługa TLS/SSL szyfruje wszystkie połączenia klientów, chroniąc dane z czujników i polecenia sterujące w trakcie przesyłania przez niezaufane sieci.

Dlaczego warto uruchomić Eclipse Mosquitto na Hostinger

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Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

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Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

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