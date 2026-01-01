Eclipse Mosquitto to referencyjna implementacja open-source protokołu MQTT, obsługująca wersje 5.0, 3.1.1 i 3.1. Minimalny narzut binarny MQTT i model publikuj/subskrybuj sprawiają, że jest to standardowy wybór dla sieci czujników IoT, centrów automatyki domowej oraz wszelkich aplikacji, w których liczy się przepustowość i żywotność baterii. Mosquitto jest wdrażany w środowiskach produkcyjnych, od pojedynczych domowych konfiguracji Raspberry Pi po wielkoskalowe przemysłowe wdrożenia IoT.

Ten szablon wdraża Mosquitto z domyślnie włączonym uwierzytelnianiem opartym na haśle i trwałą pamięcią masową dla danych wiadomości i konfiguracji. Samodzielne hostowanie zapewnia nieograniczone połączenia i wiadomości bez opłat za urządzenie, pełną kontrolę nad listami kontroli dostępu oraz spójne dostarczanie z niskimi opóźnieniami, czego nie mogą zagwarantować współdzielone brokerzy chmurowi.