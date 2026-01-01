VERT to narzędzie do konwersji plików typu open-source, które przetwarza wszystko lokalnie w przeglądarce, wykorzystując WebAssembly. Pliki nigdy nie opuszczają urządzenia użytkownika — nie ma przetwarzania po stronie serwera, przesyłania ani przechowywania danych. Konwertuje dokumenty, obrazy, audio i wideo za pomocą FFmpeg-WASM.

Samodzielne hostowanie VERT na VPS sprawia, że jest ono dostępne jako prywatne narzędzie zespołowe, dostępne z dowolnej przeglądarki, bez polegania na usługach konwersji stron trzecich. Konwersja wsadowa z funkcją przeciągnij i upuść, brak limitów rozmiaru plików i zerowa zależność od chmury czynią go praktyczną alternatywą dla przepływów pracy dbających o prywatność.