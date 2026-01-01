Wdróż Fusion RSS jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany czytnik RSS z przejrzystym interfejsem webowym, skrótami klawiaturowymi i obsługą API Fever.
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Co możesz zbudować z Fusion RSS
Fusion to minimalistyczny czytnik RSS o otwartym kodzie źródłowym napisany w Go, który koncentruje się na szybkim i wolnym od rozpraszania uwagi procesie czytania. Parsuje kanały RSS i Atom, automatycznie wykrywa kanały z adresów URL stron internetowych i organizuje subskrypcje w grupy, śledząc jednocześnie status nieprzeczytanych, zakładki i pełnotekstowe wyszukiwanie w Twojej bibliotece.
Samodzielne hostowanie Fusion na Twoim VPS chroni Twoją listę subskrypcji i historię czytania przed usługami stron trzecich, a jego kompatybilność z Fever API pozwala natywnym klientom mobilnym, takim jak Reeder, Unread i FeedMe, synchronizować się z Twoją własną instancją zamiast z agregatorem chmurowym.
Główne cechy Fusion RSS
Wsparcie dla Fever API
Synchronizuj artykuły z natywnymi klientami iOS, Android i desktopowymi, takimi jak Reeder, Unread i FeedMe, za pośrednictwem wbudowanego, kompatybilnego z Fever API.
Czytnik sterowany klawiaturą
Skróty w stylu Google Reader pozwalają Ci sortować setki artykułów na sesję bez odrywania rąk od klawiatury.
Automatyczne wykrywanie kanału
Wklej dowolny adres URL strony internetowej, a Fusion automatycznie zlokalizuje kanał RSS lub Atom, z organizacją grup dla uporządkowanych list subskrypcji.
Responsywna PWA
Instalowalna progresywna aplikacja internetowa zapewnia doświadczenie czytania zbliżone do natywnego na telefonach, tabletach i przeglądarkach komputerowych.
OIDC jednokrotne logowanie
Opcjonalna integracja OpenID Connect umożliwia uwierzytelnianie się za pomocą Keycloak, Authelia lub dowolnego zgodnego dostawcy tożsamości.
AI bez zbędnego balastu
Celowo pomija funkcje podsumowywania i rekomendacji AI, aby czytelnik pozostał skupiony, a całość była lekka i przewidywalna.
Dlaczego warto uruchomić Fusion RSS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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