Fusion to minimalistyczny czytnik RSS o otwartym kodzie źródłowym napisany w Go, który koncentruje się na szybkim i wolnym od rozpraszania uwagi procesie czytania. Parsuje kanały RSS i Atom, automatycznie wykrywa kanały z adresów URL stron internetowych i organizuje subskrypcje w grupy, śledząc jednocześnie status nieprzeczytanych, zakładki i pełnotekstowe wyszukiwanie w Twojej bibliotece.

Samodzielne hostowanie Fusion na Twoim VPS chroni Twoją listę subskrypcji i historię czytania przed usługami stron trzecich, a jego kompatybilność z Fever API pozwala natywnym klientom mobilnym, takim jak Reeder, Unread i FeedMe, synchronizować się z Twoją własną instancją zamiast z agregatorem chmurowym.