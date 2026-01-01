Do 69% zniżki na Jellyswarrm

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Open-source odwrotne proxy, które łączy wiele serwerów Jellyfin w jedną, ujednoliconą bibliotekę multimediów.

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Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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Prędkość sieci 1 Gb/s
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Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Jellyswarrm

Jellyswarrm to proxy agregujące o otwartym kodzie źródłowym, które łączy kilka serwerów Jellyfin za jednym punktem końcowym, prezentując biblioteki, użytkowników i odtwarzanie tak, jakby pochodziły z jednego serwera. Jest stworzone dla gospodarstw domowych i grup przyjaciół, których filmy, programy i muzyka znajdują się na oddzielnych maszynach lub w sieciach, ale którzy chcą mieć jedno miejsce do przeglądania i odtwarzania wszystkiego.

Ponieważ natywnie obsługuje API Jellyfin, istniejące klienty mobilne, telewizyjne i desktopowe działają bez ponownej konfiguracji. Samodzielne hostowanie Jellyswarrm na VPS-ie zapewnia stabilny publiczny punkt wejścia, który łączy zdalne instancje Jellyfin bez VPN-ów i montowania SMB, podczas gdy transkodowanie nadal odbywa się na serwerze źródłowym, który jest właścicielem mediów.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Jellyswarrm

Ujednolicony widok biblioteki

Przeglądaj filmy, seriale i muzykę z każdego podłączonego serwera Jellyfin w jednej siatce biblioteki ze scalonymi wierszami Następne w kolejce i Ostatnio dodane.

Bezpośrednie odtwarzanie w górę

Strumienie są serwowane bezpośrednio z serwera źródłowego Jellyfin, więc transkodowanie i przepustowość pozostają na maszynie, która jest właścicielem mediów.

Kompatybilny z Jellyfin API

Wyświetla się klientom jako zwykły serwer Jellyfin, dzięki czemu istniejące aplikacje na Androida, iOS, Roku, Fire TV i Apple TV działają bez zmian.

Międzyserwerowe mapowanie użytkowników

Połącz konta na wielu serwerach nadrzędnych, aby każdy widz logował się jednokrotnie i widział biblioteki, do których ma dostęp wszędzie.

Federacja serwerów

Automatyczna synchronizacja użytkowników we wszystkich połączonych instancjach Jellyfin utrzymuje zgodność danych uwierzytelniających i dostępu bez ręcznego zarządzania kontami.

Osobisty panel użytkownika

Wbudowana strona użytkownika umożliwia widzom zarządzanie swoimi poświadczeniami nadrzędnymi i połączonymi bibliotekami z poziomu jednego interfejsu internetowego.

Dlaczego warto uruchomić Jellyswarrm na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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