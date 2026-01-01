Wdróż Jellyswarrm z instalacją jednym kliknięciem.
Open-source odwrotne proxy, które łączy wiele serwerów Jellyfin w jedną, ujednoliconą bibliotekę multimediów.
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Co możesz zbudować z Jellyswarrm
Jellyswarrm to proxy agregujące o otwartym kodzie źródłowym, które łączy kilka serwerów Jellyfin za jednym punktem końcowym, prezentując biblioteki, użytkowników i odtwarzanie tak, jakby pochodziły z jednego serwera. Jest stworzone dla gospodarstw domowych i grup przyjaciół, których filmy, programy i muzyka znajdują się na oddzielnych maszynach lub w sieciach, ale którzy chcą mieć jedno miejsce do przeglądania i odtwarzania wszystkiego.
Ponieważ natywnie obsługuje API Jellyfin, istniejące klienty mobilne, telewizyjne i desktopowe działają bez ponownej konfiguracji. Samodzielne hostowanie Jellyswarrm na VPS-ie zapewnia stabilny publiczny punkt wejścia, który łączy zdalne instancje Jellyfin bez VPN-ów i montowania SMB, podczas gdy transkodowanie nadal odbywa się na serwerze źródłowym, który jest właścicielem mediów.
Główne cechy Jellyswarrm
Ujednolicony widok biblioteki
Przeglądaj filmy, seriale i muzykę z każdego podłączonego serwera Jellyfin w jednej siatce biblioteki ze scalonymi wierszami Następne w kolejce i Ostatnio dodane.
Bezpośrednie odtwarzanie w górę
Strumienie są serwowane bezpośrednio z serwera źródłowego Jellyfin, więc transkodowanie i przepustowość pozostają na maszynie, która jest właścicielem mediów.
Kompatybilny z Jellyfin API
Wyświetla się klientom jako zwykły serwer Jellyfin, dzięki czemu istniejące aplikacje na Androida, iOS, Roku, Fire TV i Apple TV działają bez zmian.
Międzyserwerowe mapowanie użytkowników
Połącz konta na wielu serwerach nadrzędnych, aby każdy widz logował się jednokrotnie i widział biblioteki, do których ma dostęp wszędzie.
Federacja serwerów
Automatyczna synchronizacja użytkowników we wszystkich połączonych instancjach Jellyfin utrzymuje zgodność danych uwierzytelniających i dostępu bez ręcznego zarządzania kontami.
Osobisty panel użytkownika
Wbudowana strona użytkownika umożliwia widzom zarządzanie swoimi poświadczeniami nadrzędnymi i połączonymi bibliotekami z poziomu jednego interfejsu internetowego.
Dlaczego warto uruchomić Jellyswarrm na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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