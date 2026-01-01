Jellyswarrm to proxy agregujące o otwartym kodzie źródłowym, które łączy kilka serwerów Jellyfin za jednym punktem końcowym, prezentując biblioteki, użytkowników i odtwarzanie tak, jakby pochodziły z jednego serwera. Jest stworzone dla gospodarstw domowych i grup przyjaciół, których filmy, programy i muzyka znajdują się na oddzielnych maszynach lub w sieciach, ale którzy chcą mieć jedno miejsce do przeglądania i odtwarzania wszystkiego.

Ponieważ natywnie obsługuje API Jellyfin, istniejące klienty mobilne, telewizyjne i desktopowe działają bez ponownej konfiguracji. Samodzielne hostowanie Jellyswarrm na VPS-ie zapewnia stabilny publiczny punkt wejścia, który łączy zdalne instancje Jellyfin bez VPN-ów i montowania SMB, podczas gdy transkodowanie nadal odbywa się na serwerze źródłowym, który jest właścicielem mediów.