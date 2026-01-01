Rallly to przyjazne dla prywatności, otwarte narzędzie do planowania i ankiet grupowych, zaprojektowane w celu zastąpienia Doodle i podobnych aplikacji SaaS. Organizatorzy tworzą ankietę z proponowanymi opcjami daty/godziny, udostępniają link, a respondenci wybierają pasujące im terminy — uczestnicy nie potrzebują konta. Panel organizatora następnie podświetla najpopularniejsze terminy, ułatwiając potwierdzenie ostatecznej godziny.

Samodzielne hostowanie Rallly na Twoim VPS-ie utrzymuje e-maile uczestników, dane odpowiedzi i tematy spotkań na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, a nie na zewnętrznej usłudze planowania. Platforma obsługuje wiele stref czasowych, zablokowane opcje, niestandardowe brandingi i uwierzytelnianie za pomocą magicznego linku e-mail dla organizatorów, a cały stos działa na pojedynczym kontenerze Next.js plus PostgreSQL — wystarczająco mały do użytku osobistego, wystarczająco wytrzymały dla małego zespołu lub klubu.