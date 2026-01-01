Wdróż Rallly jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane narzędzie do planowania do wspólnego wybierania najlepszej daty i godziny pomiędzy grupami, zespołami i strefami czasowymi.
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Co możesz zbudować z Rallly
Rallly to przyjazne dla prywatności, otwarte narzędzie do planowania i ankiet grupowych, zaprojektowane w celu zastąpienia Doodle i podobnych aplikacji SaaS. Organizatorzy tworzą ankietę z proponowanymi opcjami daty/godziny, udostępniają link, a respondenci wybierają pasujące im terminy — uczestnicy nie potrzebują konta. Panel organizatora następnie podświetla najpopularniejsze terminy, ułatwiając potwierdzenie ostatecznej godziny.
Samodzielne hostowanie Rallly na Twoim VPS-ie utrzymuje e-maile uczestników, dane odpowiedzi i tematy spotkań na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, a nie na zewnętrznej usłudze planowania. Platforma obsługuje wiele stref czasowych, zablokowane opcje, niestandardowe brandingi i uwierzytelnianie za pomocą magicznego linku e-mail dla organizatorów, a cały stos działa na pojedynczym kontenerze Next.js plus PostgreSQL — wystarczająco mały do użytku osobistego, wystarczająco wytrzymały dla małego zespołu lub klubu.
Główne cechy Rallly
Grupa ankiet terminów
Zaproponuj wiele opcji daty i godziny, zbierz dostępność od zaproszonych i wskaż najlepszy termin — ankiety w stylu Doodle bez opłat za ankietę.
Uwzględniający strefy czasowe
Wyświetlaj każdą opcję automatycznie w lokalnej strefie czasowej każdego respondenta, aby rozproszone zespoły wybierały godziny bez obliczeń w pamięci.
Odpowiedzi bez konta
Zaproszeni głosują, podając imię i opcjonalny adres e-mail — bez rejestracji, bez hasła, bez żadnych przeszkód — podczas gdy organizatorzy prowadzą konta do zarządzania ankietami.
Logowanie magicznym linkiem
Organizatorzy logują się za pośrednictwem magicznych linków wysyłanych e-mailem zamiast haseł, ograniczając obszar narażenia danych uwierzytelniających bez poświęcania wygody.
Zablokowane i ukryte opcje
Zablokuj wybraną opcję, aby zamrozić odpowiedzi, lub ukryj opcje po zakończeniu głosowania — przydatne do potwierdzenia ostatecznego wyboru bez dalszych zmian.
Niestandardowy branding
Ustaw własną nazwę witryny, logo i motyw, aby ankiety wydawały się częścią Twojej organizacji, a nie ogólną stroną docelową SaaS.
Dlaczego warto uruchomić Rallly na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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