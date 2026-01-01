Apache Gravitino to geodystrybuowane, sfederowane jezioro metadanych, które zapewnia zespołom danych jedno miejsce do zarządzania tabelami, schematami, zestawami plików, modelami i politykami dostępu w ramach heterogenicznych katalogów. W przeciwieństwie do tradycyjnego Hive Metastore, Gravitino federuje istniejące katalogi bez kopiowania metadanych i udostępnia je za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu REST API oraz nowoczesnego web UI, dzięki czemu silniki takie jak Trino, Spark, Flink i Doris mogą odpytywać ten sam logiczny widok.

Samodzielne hostowanie Gravitino na własnym VPS utrzymuje wrażliwe dane pochodzenia, definicje schematów i mapowania poświadczeń w Twoim środowisku i pozwala uniknąć powtarzających się kosztów zarządzanych usług metadanych. Dołączony punkt końcowy katalogu Iceberg REST jest gotowy do obsługi tabel lakehouse od razu po wyjęciu z pudełka.