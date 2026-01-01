Wdróż Apache Gravitino jednym kliknięciem.
Jezioro metadanych open source, które ujednolica katalogi, schematy i tabele w Iceberg, Hive, MySQL i PostgreSQL za jednym API.
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Co możesz zbudować z Apache Gravitino
Apache Gravitino to geodystrybuowane, sfederowane jezioro metadanych, które zapewnia zespołom danych jedno miejsce do zarządzania tabelami, schematami, zestawami plików, modelami i politykami dostępu w ramach heterogenicznych katalogów. W przeciwieństwie do tradycyjnego Hive Metastore, Gravitino federuje istniejące katalogi bez kopiowania metadanych i udostępnia je za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu REST API oraz nowoczesnego web UI, dzięki czemu silniki takie jak Trino, Spark, Flink i Doris mogą odpytywać ten sam logiczny widok.
Samodzielne hostowanie Gravitino na własnym VPS utrzymuje wrażliwe dane pochodzenia, definicje schematów i mapowania poświadczeń w Twoim środowisku i pozwala uniknąć powtarzających się kosztów zarządzanych usług metadanych. Dołączony punkt końcowy katalogu Iceberg REST jest gotowy do obsługi tabel lakehouse od razu po wyjęciu z pudełka.
Główne cechy Apache Gravitino
Ujednolicone jezioro metadanych
Federowanie katalogów Iceberg, Hive, JDBC i systemów plików za pojedynczym interfejsem API REST i trójpoziomową przestrzenią nazw metalake.catalog.schema.
Wbudowane Iceberg REST
Udostępnia punkt końcowy katalogu Iceberg REST na porcie 9001, dzięki czemu Spark, Flink i Trino mogą odczytywać i zapisywać tabele Iceberg bez zewnętrznej usługi.
Nowoczesny interfejs webowy
Przeglądaj metalakes, katalogi, schematy i tabele, edytuj właściwości i sprawdzaj pochodzenie z wbudowanej konsoli internetowej — nie jest wymagany żaden dodatkowy kontener.
Kompatybilność wielosilnikowa
Łączniki Trino, Spark, Flink, Doris i PyIceberg komunikują się z Gravitino, dzięki czemu te same metadane zasilają obciążenia SQL, wsadowe i strumieniowe.
Zestaw plików i katalogi modeli
Zarządza nieustrukturyzowanymi zestawami plików i metadanymi modeli ML obok tabel, zapewniając obciążeniom AI i lakehouse jedną płaszczyznę zarządzania.
Dlaczego warto uruchomić Apache Gravitino na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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