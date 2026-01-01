Do 69% zniżki na Apache Gravitino

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Jezioro metadanych open source, które ujednolica katalogi, schematy i tabele w Iceberg, Hive, MySQL i PostgreSQL za jednym API.

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1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
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16 TB przepustowości
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Aktualizacje jednym kliknięciem
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Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Apache Gravitino

Apache Gravitino to geodystrybuowane, sfederowane jezioro metadanych, które zapewnia zespołom danych jedno miejsce do zarządzania tabelami, schematami, zestawami plików, modelami i politykami dostępu w ramach heterogenicznych katalogów. W przeciwieństwie do tradycyjnego Hive Metastore, Gravitino federuje istniejące katalogi bez kopiowania metadanych i udostępnia je za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu REST API oraz nowoczesnego web UI, dzięki czemu silniki takie jak Trino, Spark, Flink i Doris mogą odpytywać ten sam logiczny widok.

Samodzielne hostowanie Gravitino na własnym VPS utrzymuje wrażliwe dane pochodzenia, definicje schematów i mapowania poświadczeń w Twoim środowisku i pozwala uniknąć powtarzających się kosztów zarządzanych usług metadanych. Dołączony punkt końcowy katalogu Iceberg REST jest gotowy do obsługi tabel lakehouse od razu po wyjęciu z pudełka.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Apache Gravitino

Ujednolicone jezioro metadanych

Federowanie katalogów Iceberg, Hive, JDBC i systemów plików za pojedynczym interfejsem API REST i trójpoziomową przestrzenią nazw metalake.catalog.schema.

Wbudowane Iceberg REST

Udostępnia punkt końcowy katalogu Iceberg REST na porcie 9001, dzięki czemu Spark, Flink i Trino mogą odczytywać i zapisywać tabele Iceberg bez zewnętrznej usługi.

Nowoczesny interfejs webowy

Przeglądaj metalakes, katalogi, schematy i tabele, edytuj właściwości i sprawdzaj pochodzenie z wbudowanej konsoli internetowej — nie jest wymagany żaden dodatkowy kontener.

Kompatybilność wielosilnikowa

Łączniki Trino, Spark, Flink, Doris i PyIceberg komunikują się z Gravitino, dzięki czemu te same metadane zasilają obciążenia SQL, wsadowe i strumieniowe.

Zestaw plików i katalogi modeli

Zarządza nieustrukturyzowanymi zestawami plików i metadanymi modeli ML obok tabel, zapewniając obciążeniom AI i lakehouse jedną płaszczyznę zarządzania.

Dlaczego warto uruchomić Apache Gravitino na Hostinger

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Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

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Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

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Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

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