Grimoire to menedżer zakładek typu open source, zaprojektowany, aby być stałym, przeszukiwalnym domem dla wszystkiego, co zapisujesz z sieci. Przechowuje zakładki z automatycznym wyodrębnianiem metadanych — tytułu strony, opisu, favicony i zrzutu ekranu — dzięki czemu Twoja kolekcja pozostaje użyteczna długo po tym, jak zapomnisz, dlaczego coś zapisałeś.

W przeciwieństwie do folderów zakładek przeglądarki, które synchronizują się z chmurami dostawców, samodzielne hostowanie Grimoire na Twoim VPS-ie zapewnia całkowitą prywatność Twojej historii czytania, linków badawczych i zapisanych zasobów. Pojedynczy kontener z wbudowaną pamięcią SQLite oznacza, że nie ma nic do utrzymania — po prostu zapisuj, taguj i wyszukuj.