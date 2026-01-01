Wdróż Grimoire jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer zakładek z tagowaniem, wyszukiwaniem pełnotekstowym i ekstrakcją metadanych wspomaganą przez AI.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Grimoire
Grimoire to menedżer zakładek typu open source, zaprojektowany, aby być stałym, przeszukiwalnym domem dla wszystkiego, co zapisujesz z sieci. Przechowuje zakładki z automatycznym wyodrębnianiem metadanych — tytułu strony, opisu, favicony i zrzutu ekranu — dzięki czemu Twoja kolekcja pozostaje użyteczna długo po tym, jak zapomnisz, dlaczego coś zapisałeś.
W przeciwieństwie do folderów zakładek przeglądarki, które synchronizują się z chmurami dostawców, samodzielne hostowanie Grimoire na Twoim VPS-ie zapewnia całkowitą prywatność Twojej historii czytania, linków badawczych i zapisanych zasobów. Pojedynczy kontener z wbudowaną pamięcią SQLite oznacza, że nie ma nic do utrzymania — po prostu zapisuj, taguj i wyszukuj.
Główne cechy Grimoire
Automatyczna ekstrakcja metadanych
Grimoire pobiera tytuł, opis, faviconę i zrzut ekranu dla każdej zakładki automatycznie, utrzymując Twoją bibliotekę zorganizowaną bez ręcznego wysiłku.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wyszukuj wśród tytułów zakładek, opisów, tagów i notatek, aby natychmiast znaleźć wszystko w swojej kolekcji.
Tagi i kategorie
Organizuj zakładki za pomocą elastycznych tagów i kategorii, a następnie filtruj Twoją bibliotekę, aby znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz.
Tagowanie wspomagane AI
Opcjonalnie połącz dostawcę AI, aby automatycznie sugerować tagi i podsumowania na podstawie zawartości strony.
Rozszerzenie przeglądarki
Zapisuj zakładki bezpośrednio z Chrome lub Firefoxa za pomocą jednoklikowego rozszerzenia, bez opuszczania strony, którą czytasz.
Dlaczego warto uruchomić Grimoire na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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