WAHA (WhatsApp HTTP API) to otwarty serwer REST API, który integruje WhatsApp Web w przejrzysty interfejs HTTP, dzięki czemu każda aplikacja lub usługa może wysyłać wiadomości, odbierać zdarzenia i zarządzać sesjami bez zależności od przeglądarki lub kosztów zewnętrznych usług chmurowych. Obsługuje wiele silników backendowych — ten szablon wykorzystuje silnik NOWEB, który komunikuje się bezpośrednio przez WebSocket bez uruchamiania przeglądarki, co czyni go lekkim i wydajnym pod względem zasobów VPS.

Samodzielne hostowanie WAHA zapewnia pełną kontrolę nad danymi sesji WhatsApp, treścią wiadomości i integracjami webhook. Podłącz swój CRM, chatbota, helpdesk lub wewnętrzne narzędzie do WhatsApp w ciągu kilku minut, używając standardowych wywołań HTTP, z wbudowanym panelem internetowym i interaktywnym interfejsem Swagger UI dostępnymi od razu po instalacji.