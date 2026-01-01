Wdróż WAHA jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane API HTTP WhatsApp, które pozwala wysyłać i odbierać wiadomości za pośrednictwem prostego interfejsu REST.
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Co możesz zbudować z WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) to otwarty serwer REST API, który integruje WhatsApp Web w przejrzysty interfejs HTTP, dzięki czemu każda aplikacja lub usługa może wysyłać wiadomości, odbierać zdarzenia i zarządzać sesjami bez zależności od przeglądarki lub kosztów zewnętrznych usług chmurowych. Obsługuje wiele silników backendowych — ten szablon wykorzystuje silnik NOWEB, który komunikuje się bezpośrednio przez WebSocket bez uruchamiania przeglądarki, co czyni go lekkim i wydajnym pod względem zasobów VPS.
Samodzielne hostowanie WAHA zapewnia pełną kontrolę nad danymi sesji WhatsApp, treścią wiadomości i integracjami webhook. Podłącz swój CRM, chatbota, helpdesk lub wewnętrzne narzędzie do WhatsApp w ciągu kilku minut, używając standardowych wywołań HTTP, z wbudowanym panelem internetowym i interaktywnym interfejsem Swagger UI dostępnymi od razu po instalacji.
Główne cechy WAHA
REST API dla WhatsApp
Wysyłaj i odbieraj wiadomości WhatsApp, multimedia i zdarzenia za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu REST API, dostępnego z dowolnego języka lub frameworka.
Wbudowany panel internetowy
Zarządzaj sesjami, skanuj kody QR i monitoruj aktywność za pośrednictwem interfejsu internetowego bez pisania żadnego kodu.
Strumieniowanie zdarzeń Webhook
Wysyłaj przychodzące wiadomości i aktualizacje statusu do Twoich własnych punktów końcowych z konfigurowalnymi filtrami zdarzeń i niestandardowymi nagłówkami.
Trwałość sesji
Sesje przetrwają automatyczne ponowne uruchomienia kontenera — nie jest wymagane ponowne skanowanie kodu QR po ponownym uruchomieniu lub aktualizacji.
Obsługa plików multimedialnych
Wysyłaj i odbieraj obrazy, dokumenty, notatki głosowe i pliki wideo z wbudowaną pamięcią lokalną na odebrane multimedia.
Dlaczego warto uruchomić WAHA na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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