Do 69% zniżki na Web-Check

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Narzędzie OSINT do kompleksowej analizy stron internetowych obejmującej DNS, SSL, porty, nagłówki bezpieczeństwa i stos technologiczny w jednym wyszukiwaniu.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Web-Check

Web-Check to narzędzie OSINT i do analizy stron internetowych o otwartym kodzie źródłowym, które agreguje informacje z ponad 50 modułów w jeden raport domeny. Wprowadź dowolny adres URL, aby natychmiast zobaczyć rekordy DNS, szczegóły certyfikatu SSL, otwarte porty, nagłówki bezpieczeństwa HTTP, odciski palców technologii, dane WHOIS i konfigurację bezpieczeństwa poczty e-mail.

Samodzielne hostowanie Web-Check na VPS-ie zapewnia zespołom bezpieczeństwa i programistom prywatne narzędzie analityczne bez ograniczeń szybkości lub limitów użytkowania narzuconych przez publiczne instancje. Jest przydatne do przeglądów bezpieczeństwa przed wdrożeniem, badań konkurencji, rekonesansu podczas testów penetracyjnych oraz weryfikacji, czy Twoja własna infrastruktura jest prawidłowo skonfigurowana.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Web-Check

Ponad 50 modułów analitycznych

Pojedyncze wyszukiwanie domeny wykonuje ponad 50 sprawdzeń obejmujących DNS, SSL, porty, nagłówki, pliki cookie, przekierowania i wiele więcej jednocześnie.

Audyt nagłówków bezpieczeństwa

Sprawdź, które nagłówki bezpieczeństwa HTTP są obecne lub brakujące, aby zidentyfikować luki w zabezpieczeniach, zanim staną się one podatnościami.

Odcisk technologiczny

Zidentyfikuj serwer WWW, CMS, frameworki, narzędzia analityczne i CDN, których używa witryna na podstawie sygnatur odpowiedzi.

Kontrole bezpieczeństwa poczty e-mail

Zweryfikuj konfigurację rekordów SPF, DKIM, DMARC i MX, aby ocenić narażenie na podszywanie się pod e-maile dla dowolnej domeny.

Szczegóły certyfikatu SSL

Zobacz wystawcę certyfikatu, datę ważności, SAN-y i ważność łańcucha, aby potwierdzić, że HTTPS jest prawidłowo skonfigurowany i nie wygasł.

Dlaczego warto uruchomić Web-Check na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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