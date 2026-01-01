Web-Check to narzędzie OSINT i do analizy stron internetowych o otwartym kodzie źródłowym, które agreguje informacje z ponad 50 modułów w jeden raport domeny. Wprowadź dowolny adres URL, aby natychmiast zobaczyć rekordy DNS, szczegóły certyfikatu SSL, otwarte porty, nagłówki bezpieczeństwa HTTP, odciski palców technologii, dane WHOIS i konfigurację bezpieczeństwa poczty e-mail.

Samodzielne hostowanie Web-Check na VPS-ie zapewnia zespołom bezpieczeństwa i programistom prywatne narzędzie analityczne bez ograniczeń szybkości lub limitów użytkowania narzuconych przez publiczne instancje. Jest przydatne do przeglądów bezpieczeństwa przed wdrożeniem, badań konkurencji, rekonesansu podczas testów penetracyjnych oraz weryfikacji, czy Twoja własna infrastruktura jest prawidłowo skonfigurowana.