Wdróż Web-Check jednym kliknięciem.
Narzędzie OSINT do kompleksowej analizy stron internetowych obejmującej DNS, SSL, porty, nagłówki bezpieczeństwa i stos technologiczny w jednym wyszukiwaniu.
Wybierz plan VPS dla Web-Check
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Web-Check
Web-Check to narzędzie OSINT i do analizy stron internetowych o otwartym kodzie źródłowym, które agreguje informacje z ponad 50 modułów w jeden raport domeny. Wprowadź dowolny adres URL, aby natychmiast zobaczyć rekordy DNS, szczegóły certyfikatu SSL, otwarte porty, nagłówki bezpieczeństwa HTTP, odciski palców technologii, dane WHOIS i konfigurację bezpieczeństwa poczty e-mail.
Samodzielne hostowanie Web-Check na VPS-ie zapewnia zespołom bezpieczeństwa i programistom prywatne narzędzie analityczne bez ograniczeń szybkości lub limitów użytkowania narzuconych przez publiczne instancje. Jest przydatne do przeglądów bezpieczeństwa przed wdrożeniem, badań konkurencji, rekonesansu podczas testów penetracyjnych oraz weryfikacji, czy Twoja własna infrastruktura jest prawidłowo skonfigurowana.
Główne cechy Web-Check
Ponad 50 modułów analitycznych
Pojedyncze wyszukiwanie domeny wykonuje ponad 50 sprawdzeń obejmujących DNS, SSL, porty, nagłówki, pliki cookie, przekierowania i wiele więcej jednocześnie.
Audyt nagłówków bezpieczeństwa
Sprawdź, które nagłówki bezpieczeństwa HTTP są obecne lub brakujące, aby zidentyfikować luki w zabezpieczeniach, zanim staną się one podatnościami.
Odcisk technologiczny
Zidentyfikuj serwer WWW, CMS, frameworki, narzędzia analityczne i CDN, których używa witryna na podstawie sygnatur odpowiedzi.
Kontrole bezpieczeństwa poczty e-mail
Zweryfikuj konfigurację rekordów SPF, DKIM, DMARC i MX, aby ocenić narażenie na podszywanie się pod e-maile dla dowolnej domeny.
Szczegóły certyfikatu SSL
Zobacz wystawcę certyfikatu, datę ważności, SAN-y i ważność łańcucha, aby potwierdzić, że HTTPS jest prawidłowo skonfigurowany i nie wygasł.
Dlaczego warto uruchomić Web-Check na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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