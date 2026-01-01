Do 69% zniżki na NZBGet

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Wydajny program do pobierania plików binarnych Usenet napisany w C++ z dopracowanym interfejsem internetowym i szerokim ekosystemem automatyzacji.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż NZBGet jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z NZBGet

NZBGet to wysokowydajny program do pobierania plików binarnych z Usenetu, napisany w C++, zaprojektowany z myślą o maksymalnej przepustowości oraz minimalnym zużyciu procesora i pamięci. Pobiera pliki NZB z serwerów Usenetu, naprawia niekompletne posty za pomocą PAR2, rozpakowuje archiwa RAR i przekazuje gotowe pliki skryptom post-processingowym lub aplikacjom Arr — a wszystko to z responsywnego interfejsu użytkownika, który działa na praktycznie każdym sprzęcie.

Samodzielne hostowanie NZBGet na VPS-ie sprawia, że Twoje pobieranie działa 24/7 w szybkiej sieci bez obciążania domowego komputera. Naturalnie współpracuje z Sonarr, Radarr, Lidarr i innymi narzędziami automatyzacji, które przekazują adresy URL NZB za pośrednictwem jego API REST.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy NZBGet

Wiodąca w branży przepustowość

Kod źródłowy C++ nasyca szybkie połączenia Usenet przy minimalnym obciążeniu procesora i pamięci, pozostawiając miejsce na inne usługi na tym samym serwerze VPS.

Naprawa i rozpakowywanie PAR2

Automatyczna weryfikacja, naprawa uszkodzonych wpisów i ekstrakcja RAR/RAR5, dzięki czemu ukończone pobieranie trafia do Twojej biblioteki, gotowe do użycia.

REST API gotowe na Servarr

Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i podobne narzędzia przekazują pliki NZB bezpośrednio za pośrednictwem dobrze obsługiwanego interfejsu API JSON-RPC.

Potężne przetwarzanie końcowe

Skrypty zaczepów na każdym etapie pobierania pozwalają wyzwalać skanowanie biblioteki multimediów, powiadomienia, transkodowanie lub dowolny niestandardowy przepływ pracy dla każdej kategorii.

Responsywny interfejs użytkownika sieci web

Czysty interfejs przeglądarki z zarządzaniem kolejką, statystykami dla każdego serwera i pełnym dostępem do konfiguracji — działa płynnie na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.

Dlaczego warto uruchomić NZBGet na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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