NZBGet to wysokowydajny program do pobierania plików binarnych z Usenetu, napisany w C++, zaprojektowany z myślą o maksymalnej przepustowości oraz minimalnym zużyciu procesora i pamięci. Pobiera pliki NZB z serwerów Usenetu, naprawia niekompletne posty za pomocą PAR2, rozpakowuje archiwa RAR i przekazuje gotowe pliki skryptom post-processingowym lub aplikacjom Arr — a wszystko to z responsywnego interfejsu użytkownika, który działa na praktycznie każdym sprzęcie.

Samodzielne hostowanie NZBGet na VPS-ie sprawia, że Twoje pobieranie działa 24/7 w szybkiej sieci bez obciążania domowego komputera. Naturalnie współpracuje z Sonarr, Radarr, Lidarr i innymi narzędziami automatyzacji, które przekazują adresy URL NZB za pośrednictwem jego API REST.