Wdróż NZBGet jednym kliknięciem.
Wydajny program do pobierania plików binarnych Usenet napisany w C++ z dopracowanym interfejsem internetowym i szerokim ekosystemem automatyzacji.
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Co możesz zbudować z NZBGet
NZBGet to wysokowydajny program do pobierania plików binarnych z Usenetu, napisany w C++, zaprojektowany z myślą o maksymalnej przepustowości oraz minimalnym zużyciu procesora i pamięci. Pobiera pliki NZB z serwerów Usenetu, naprawia niekompletne posty za pomocą PAR2, rozpakowuje archiwa RAR i przekazuje gotowe pliki skryptom post-processingowym lub aplikacjom Arr — a wszystko to z responsywnego interfejsu użytkownika, który działa na praktycznie każdym sprzęcie.
Samodzielne hostowanie NZBGet na VPS-ie sprawia, że Twoje pobieranie działa 24/7 w szybkiej sieci bez obciążania domowego komputera. Naturalnie współpracuje z Sonarr, Radarr, Lidarr i innymi narzędziami automatyzacji, które przekazują adresy URL NZB za pośrednictwem jego API REST.
Główne cechy NZBGet
Wiodąca w branży przepustowość
Kod źródłowy C++ nasyca szybkie połączenia Usenet przy minimalnym obciążeniu procesora i pamięci, pozostawiając miejsce na inne usługi na tym samym serwerze VPS.
Naprawa i rozpakowywanie PAR2
Automatyczna weryfikacja, naprawa uszkodzonych wpisów i ekstrakcja RAR/RAR5, dzięki czemu ukończone pobieranie trafia do Twojej biblioteki, gotowe do użycia.
REST API gotowe na Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i podobne narzędzia przekazują pliki NZB bezpośrednio za pośrednictwem dobrze obsługiwanego interfejsu API JSON-RPC.
Potężne przetwarzanie końcowe
Skrypty zaczepów na każdym etapie pobierania pozwalają wyzwalać skanowanie biblioteki multimediów, powiadomienia, transkodowanie lub dowolny niestandardowy przepływ pracy dla każdej kategorii.
Responsywny interfejs użytkownika sieci web
Czysty interfejs przeglądarki z zarządzaniem kolejką, statystykami dla każdego serwera i pełnym dostępem do konfiguracji — działa płynnie na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.
Dlaczego warto uruchomić NZBGet na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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