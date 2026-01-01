Wdróż GrowthBook jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source do przełączania funkcji i testów A/B z analizą eksperymentów natywną dla magazynu danych.
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Co możesz zbudować z GrowthBook
GrowthBook to platforma open-source do flagowania funkcji i testowania A/B, która daje zespołom inżynieryjnym i produktowym pełną kontrolę nad ich infrastrukturą eksperymentów. Łączy się bezpośrednio z Twoją istniejącą hurtownią danych — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse lub PostgreSQL — dzięki czemu wyniki eksperymentów są analizowane tam, gdzie Twoje dane już się znajdują, bez potrzeby przesyłania zdarzeń przez usługę zewnętrzną.
Samodzielne hostowanie GrowthBook na Twoim VPS eliminuje opłaty za każde stanowisko, zachowuje konfiguracje eksperymentów i dane użytkowników w Twojej własnej infrastrukturze oraz umożliwia nieograniczoną liczbę członków zespołu i eksperymentów przy stałym koszcie infrastruktury — co jest kluczowe dla zespołów w branżach regulowanych lub tworzących produkty wrażliwe na prywatność.
Główne cechy GrowthBook
Zaawansowane testowanie A/B
Przeprowadzaj eksperymenty z wykorzystaniem bayesowskich i częstościowych metod statystycznych, redukcją wariancji CUPED oraz testowaniem sekwencyjnym, aby szybciej wyciągać wnioski z większą dokładnością.
Zarządzanie flagami funkcji
Ukierunkuj wdrażanie funkcji według atrybutów użytkownika, procentowo lub za pomocą flag warunków wstępnych, umożliwiając stopniowe wydania i natychmiastowe wycofywanie zmian bez nowych wdrożeń.
Analiza natywna magazynu danych
Metryki eksperymentów są obliczane bezpośrednio w BigQuery, Snowflake, Redshift lub PostgreSQL, zachowując poufne dane w Twojej istniejącej infrastrukturze.
Wielojęzyczne SDK
Zintegruj GrowthBook z dowolnym stosem technologicznym dzięki oficjalnym SDK dla React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android i wielu innych.
Edytor wizualny eksperymentów
Uruchamiaj testy A/B bez kodu na stronach internetowych za pomocą edytora wizualnego, bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie aplikacji.
Dlaczego warto uruchomić GrowthBook na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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