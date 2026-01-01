GrowthBook to platforma open-source do flagowania funkcji i testowania A/B, która daje zespołom inżynieryjnym i produktowym pełną kontrolę nad ich infrastrukturą eksperymentów. Łączy się bezpośrednio z Twoją istniejącą hurtownią danych — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse lub PostgreSQL — dzięki czemu wyniki eksperymentów są analizowane tam, gdzie Twoje dane już się znajdują, bez potrzeby przesyłania zdarzeń przez usługę zewnętrzną.

Samodzielne hostowanie GrowthBook na Twoim VPS eliminuje opłaty za każde stanowisko, zachowuje konfiguracje eksperymentów i dane użytkowników w Twojej własnej infrastrukturze oraz umożliwia nieograniczoną liczbę członków zespołu i eksperymentów przy stałym koszcie infrastruktury — co jest kluczowe dla zespołów w branżach regulowanych lub tworzących produkty wrażliwe na prywatność.