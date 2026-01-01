Wdróż Khoj jednym kliknięciem.
Asystent AI typu open source, który rozmawia z Twoimi dokumentami, przeszukuje sieć i uruchamia kod, korzystając z wybranego przez Ciebie modelu AI.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Khoj
Khoj to darmowy, otwarty osobisty asystent AI, który łączy się z Twoimi dokumentami, notatkami i plikami i pozwala zadawać pytania na ich temat w języku naturalnym. Działa z każdym głównym dostawcą AI — OpenAI, Anthropic, Google Gemini lub lokalną instancją Ollama działającą na tym samym VPS — i wzbogaca swoje odpowiedzi o wyszukiwanie w sieci w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SearXNG oraz izolowane wykonywanie kodu Python za pośrednictwem Terrarium.
Samodzielne hostowanie Khoj oznacza, że Twoje dokumenty, rozmowy i historia zapytań pozostają na Twojej własnej infrastrukturze. Twoje pliki nigdy nie są wysyłane poza dostawcę modelu AI, którego Ty jawnie konfigurujesz, dając Ci pełną kontrolę nad tym, jakie dane są udostępniane i komu.
Główne cechy Khoj
Porozmawiaj z Dokumentami
Indeksuj swoje pliki PDF, notatki i pliki oraz zadawaj im pytania w języku naturalnym — Khoj pobiera odpowiedni kontekst i odpowiedzi, korzystając z wybranego przez Ciebie modelu AI.
Integracja wyszukiwania w sieci
Wbudowany SearXNG pozwala Khoj pobierać i podsumowywać aktualne informacje z sieci bez kierowania zapytań przez zewnętrzne API wyszukiwania.
Piaskownica do wykonywania kodu
Uruchamiaj kod Python w izolowanej piaskownicy Terrarium, aby Khoj mógł wykonywać obliczenia, analizę danych i zadania skryptowe w ramach rozmowy.
Dowolny Dostawca Modeli AI
Połącz OpenAI, Anthropic, Google Gemini lub lokalną instancję Ollama — zmieniaj dostawców bez zmiany sposobu interakcji z Khoj.
Prywatne w domyśle
Wszystkie dokumenty, czaty i osadzenia pozostają na Twoim VPS-ie — nic nie jest udostępniane poza dostawcą modelu AI, którego konfigurujesz.
Dlaczego warto uruchomić Khoj na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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