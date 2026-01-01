Khoj to darmowy, otwarty osobisty asystent AI, który łączy się z Twoimi dokumentami, notatkami i plikami i pozwala zadawać pytania na ich temat w języku naturalnym. Działa z każdym głównym dostawcą AI — OpenAI, Anthropic, Google Gemini lub lokalną instancją Ollama działającą na tym samym VPS — i wzbogaca swoje odpowiedzi o wyszukiwanie w sieci w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SearXNG oraz izolowane wykonywanie kodu Python za pośrednictwem Terrarium.

Samodzielne hostowanie Khoj oznacza, że Twoje dokumenty, rozmowy i historia zapytań pozostają na Twojej własnej infrastrukturze. Twoje pliki nigdy nie są wysyłane poza dostawcę modelu AI, którego Ty jawnie konfigurujesz, dając Ci pełną kontrolę nad tym, jakie dane są udostępniane i komu.