StarRocks to analityczna hurtownia danych nowej generacji, zapewniająca odpowiedzi na zapytania w czasie krótszym niż sekunda dzięki architekturze masowo równoległego przetwarzania (MPP) i w pełni zwektoryzowanemu silnikowi wykonawczemu. Zaprojektowany do analizy w czasie rzeczywistym, analizy wielowymiarowej i wysoce współbieżnych obciążeń, obsługuje zestawy danych od gigabajtów do petabajtów bez poświęcania szybkości zapytań. Inteligentne widoki zmaterializowane automatycznie odświeżają się podczas pozyskiwania danych i są transparentnie wybierane w czasie zapytania, podczas gdy w pełni dostosowany optymalizator oparty na kosztach zapewnia wydajne plany wykonania dla złożonych połączeń i agregacji.

Kompatybilny z protokołem MySQL, StarRocks łączy się natywnie z narzędziami BI, takimi jak Apache Superset, Grafana i Tableau, bez dodatkowych sterowników. Obsługuje bezpośrednie zapytania do zewnętrznych jezior danych, w tym Apache Hive, Iceberg, Delta Lake i Hudi, i integruje się z Kafka, Flink i Spark w celu strumieniowego pozyskiwania danych — wszystko z jednej samodzielnie hostowanej instancji, którą w pełni kontrolujesz.