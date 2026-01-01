Wdróż StarRocks jednym kliknięciem.
Wysokowydajna analityczna baza danych zaprojektowana do zapytań w ułamku sekundy na danych o skali petabajtów.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z StarRocks
StarRocks to analityczna hurtownia danych nowej generacji, zapewniająca odpowiedzi na zapytania w czasie krótszym niż sekunda dzięki architekturze masowo równoległego przetwarzania (MPP) i w pełni zwektoryzowanemu silnikowi wykonawczemu. Zaprojektowany do analizy w czasie rzeczywistym, analizy wielowymiarowej i wysoce współbieżnych obciążeń, obsługuje zestawy danych od gigabajtów do petabajtów bez poświęcania szybkości zapytań. Inteligentne widoki zmaterializowane automatycznie odświeżają się podczas pozyskiwania danych i są transparentnie wybierane w czasie zapytania, podczas gdy w pełni dostosowany optymalizator oparty na kosztach zapewnia wydajne plany wykonania dla złożonych połączeń i agregacji.
Kompatybilny z protokołem MySQL, StarRocks łączy się natywnie z narzędziami BI, takimi jak Apache Superset, Grafana i Tableau, bez dodatkowych sterowników. Obsługuje bezpośrednie zapytania do zewnętrznych jezior danych, w tym Apache Hive, Iceberg, Delta Lake i Hudi, i integruje się z Kafka, Flink i Spark w celu strumieniowego pozyskiwania danych — wszystko z jednej samodzielnie hostowanej instancji, którą w pełni kontrolujesz.
Główne cechy StarRocks
Zapytania w ułamkach sekundy
Wektoryzowany silnik wykonawczy i inteligentny optymalizator kosztowy zapewniają analizy w ułamku sekundy na ogromnych zbiorach danych bez wstępnej agregacji ani kostkowania danych.
Pozyskiwanie w czasie rzeczywistym
Model klucza podstawowego obsługuje operacje upsert o wysokiej przepustowości i wyszukiwania punktowe, umożliwiając jednoczesne pozyskiwanie danych i wykonywanie zapytań na dużą skalę.
Zapytania do Jeziora Danych
Bezpośrednio wysyłaj zapytania do tabel Apache Hive, Iceberg, Delta Lake i Hudi za pomocą zewnętrznych katalogów — bez konieczności migracji danych lub potoków ETL.
Kompatybilny z MySQL'em
Podłącz dowolnego klienta MySQL, narzędzie BI lub potok danych bezpośrednio do StarRocks, używając standardowego protokołu MySQL, bez dodatkowych sterowników.
Widoki zmaterializowane
Inteligentne zmaterializowane widoki odświeżają się automatycznie po zmianach danych i są w sposób przejrzysty ponownie wykorzystywane podczas wykonywania zapytań, aby przyspieszyć działanie pulpitów nawigacyjnych i raportów.
Dlaczego warto uruchomić StarRocks na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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