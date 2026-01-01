Trek to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma do planowania podróży, która łączy współpracę w czasie rzeczywistym ze wszystkim, czego potrzebujesz do zorganizowania wycieczki w jednym interfejsie. Planery dnia typu „przeciągnij i upuść”, interaktywne mapy z znacznikami zdjęć, prognozy pogody, budżety wielowalutowe, listy pakowania i dziennik podróży w stylu magazynowym – wszystko to znajduje się obok rezerwacji, przechowywania dokumentów i eksportu PDF.

W przeciwieństwie do komercyjnych aplikacji do planowania, które blokują Twoje plany podróży i zdjęcia za płatnymi subskrypcjami, Trek działa w całości na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Synchronizacja WebSocket w czasie rzeczywistym utrzymuje koordynację między towarzyszami i członkami rodziny w miarę rozwoju planów, opcjonalne jednokrotne logowanie OIDC integruje się z istniejącymi dostawcami tożsamości, a wbudowany serwer MCP pozwala asystentom AI pomagać w planowaniu, pakowaniu i budżetowaniu bez wysyłania wrażliwych danych do stron trzecich.