Wdróż Trek jednym kliknięciem.
Samodzielny, współpracujący planer podróży w czasie rzeczywistym z interaktywnymi mapami, budżetami, listami pakowania, dziennikami i pomocą AI.
Wybierz plan VPS dla Trek
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Trek
Trek to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma do planowania podróży, która łączy współpracę w czasie rzeczywistym ze wszystkim, czego potrzebujesz do zorganizowania wycieczki w jednym interfejsie. Planery dnia typu „przeciągnij i upuść”, interaktywne mapy z znacznikami zdjęć, prognozy pogody, budżety wielowalutowe, listy pakowania i dziennik podróży w stylu magazynowym – wszystko to znajduje się obok rezerwacji, przechowywania dokumentów i eksportu PDF.
W przeciwieństwie do komercyjnych aplikacji do planowania, które blokują Twoje plany podróży i zdjęcia za płatnymi subskrypcjami, Trek działa w całości na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Synchronizacja WebSocket w czasie rzeczywistym utrzymuje koordynację między towarzyszami i członkami rodziny w miarę rozwoju planów, opcjonalne jednokrotne logowanie OIDC integruje się z istniejącymi dostawcami tożsamości, a wbudowany serwer MCP pozwala asystentom AI pomagać w planowaniu, pakowaniu i budżetowaniu bez wysyłania wrażliwych danych do stron trzecich.
Główne cechy Trek
Współpraca w czasie rzeczywistym
Synchronizacja WebSocket przesyła każdą edycję planu podróży, notatkę i zmianę budżetu do każdego połączonego podróżnego natychmiast, dzięki czemu współplanujący zawsze widzą ten sam plan.
Interaktywne mapy podróży
Mapy Leaflet lub Mapbox GL z budynkami 3D, terenem, wizualizacją tras, znacznikami zdjęć i grupowaniem przekształcają płaskie plany podróży w wizualny plan.
Budżety i listy pakowania
Śledź wydatki według kategorii z podziałem na osobę i na dzień, obsługą wielu walut, szablonami list pakowania i opcjonalnym śledzeniem wagi bagażu.
Dziennik podróży i atlas
Uwiecznij podróże w dzienniku w stylu magazynu ze zdjęciami i nastrojami, a także wizualizuj odwiedzone kraje, serie i statystyki na mapie świata.
SSO i 2FA
Połącz dowolnego dostawcę OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — i chroń konta za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego opartego na TOTP i kodów zapasowych.
AI przez serwer MCP
Serwer MCP uwierzytelniony OAuth 2.1 z ponad 150 narzędziami umożliwia asystentom AI tworzenie podróży, tworzenie list pakowania i zarządzanie budżetami z ograniczonymi uprawnieniami.
Dlaczego warto uruchomić Trek na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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