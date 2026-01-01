Do 69% zniżki na Trek

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Samodzielny, współpracujący planer podróży w czasie rzeczywistym z interaktywnymi mapami, budżetami, listami pakowania, dziennikami i pomocą AI.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Trek

Trek to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma do planowania podróży, która łączy współpracę w czasie rzeczywistym ze wszystkim, czego potrzebujesz do zorganizowania wycieczki w jednym interfejsie. Planery dnia typu „przeciągnij i upuść”, interaktywne mapy z znacznikami zdjęć, prognozy pogody, budżety wielowalutowe, listy pakowania i dziennik podróży w stylu magazynowym – wszystko to znajduje się obok rezerwacji, przechowywania dokumentów i eksportu PDF.

W przeciwieństwie do komercyjnych aplikacji do planowania, które blokują Twoje plany podróży i zdjęcia za płatnymi subskrypcjami, Trek działa w całości na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Synchronizacja WebSocket w czasie rzeczywistym utrzymuje koordynację między towarzyszami i członkami rodziny w miarę rozwoju planów, opcjonalne jednokrotne logowanie OIDC integruje się z istniejącymi dostawcami tożsamości, a wbudowany serwer MCP pozwala asystentom AI pomagać w planowaniu, pakowaniu i budżetowaniu bez wysyłania wrażliwych danych do stron trzecich.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Trek

Współpraca w czasie rzeczywistym

Synchronizacja WebSocket przesyła każdą edycję planu podróży, notatkę i zmianę budżetu do każdego połączonego podróżnego natychmiast, dzięki czemu współplanujący zawsze widzą ten sam plan.

Interaktywne mapy podróży

Mapy Leaflet lub Mapbox GL z budynkami 3D, terenem, wizualizacją tras, znacznikami zdjęć i grupowaniem przekształcają płaskie plany podróży w wizualny plan.

Budżety i listy pakowania

Śledź wydatki według kategorii z podziałem na osobę i na dzień, obsługą wielu walut, szablonami list pakowania i opcjonalnym śledzeniem wagi bagażu.

Dziennik podróży i atlas

Uwiecznij podróże w dzienniku w stylu magazynu ze zdjęciami i nastrojami, a także wizualizuj odwiedzone kraje, serie i statystyki na mapie świata.

SSO i 2FA

Połącz dowolnego dostawcę OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — i chroń konta za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego opartego na TOTP i kodów zapasowych.

AI przez serwer MCP

Serwer MCP uwierzytelniony OAuth 2.1 z ponad 150 narzędziami umożliwia asystentom AI tworzenie podróży, tworzenie list pakowania i zarządzanie budżetami z ograniczonymi uprawnieniami.

Dlaczego warto uruchomić Trek na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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