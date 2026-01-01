Wdróż Shoutrrr jednym kliknięciem.
Open-source, samodzielnie hostowany planer mediów społecznościowych dla X, Bluesky i LinkedIn — napisz raz i publikuj wszędzie.
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Co możesz zbudować z Shoutrrr
Shoutrrr to narzędzie do planowania postów w mediach społecznościowych o otwartym kodzie źródłowym, zbudowane jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Buffer, Typefully i Hootsuite. Pozwala skomponować post raz i umieścić go w kolejce na X (Twitter), Bluesky i LinkedIn z jednego pulpitu nawigacyjnego, z obsługą limitów znaków dla poszczególnych sieci, połączeniami kont opartymi na OAuth oraz wbudowanym procesem roboczym, który publikuje posty zgodnie z harmonogramem w tle.
Samodzielne hostowanie Shoutrrr na Twoim VPS przechowuje wersje robocze, zaplanowane kolejki i połączone konta społecznościowe w Twojej własnej infrastrukturze — bez opłat za stanowisko, bez limitów postów i bez dostępu stron trzecich do Twojej strategii treści. Domyślna konfiguracja SQLite działa w pojedynczym kontenerze, podczas gdy trwałe woluminy zapewniają, że przesłane pliki i dane przetrwają ponowne wdrożenia.
Główne cechy Shoutrrr
Publikowanie wielosieciowe
Utwórz post raz i opublikuj go jednocześnie na X, Bluesky i LinkedIn, z limitami znaków dla każdej platformy i renderowaniem podglądu.
Harmonogram w tle
Wbudowany worker kolejki i harmonogram cron publikują Twoje posty o zaplanowanej godzinie bez konieczności trzymania otwartej karty przeglądarki.
Łączenie kont OAuth
Połącz X i LinkedIn za pośrednictwem OAuth 2.0 oraz Bluesky za pośrednictwem hasła aplikacji — dane uwierzytelniające i tokeny pozostają w Twojej własnej implementacji.
SQLite domyślnie
Działa w pojedynczym kontenerze z SQLite do przechowywania danych — bez zewnętrznej bazy danych lub pamięci podręcznej do zarządzania, z opcjonalnymi ulepszeniami Postgres i Redis.
Wskaźniki zaangażowania
Wbudowane metryki rejestrują wydajność postów w czasie, dzięki czemu możesz porównywać sieci i udoskonalać strategię bez zewnętrznych narzędzi analitycznych.
Dlaczego warto uruchomić Shoutrrr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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