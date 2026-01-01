Shoutrrr to narzędzie do planowania postów w mediach społecznościowych o otwartym kodzie źródłowym, zbudowane jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Buffer, Typefully i Hootsuite. Pozwala skomponować post raz i umieścić go w kolejce na X (Twitter), Bluesky i LinkedIn z jednego pulpitu nawigacyjnego, z obsługą limitów znaków dla poszczególnych sieci, połączeniami kont opartymi na OAuth oraz wbudowanym procesem roboczym, który publikuje posty zgodnie z harmonogramem w tle.

Samodzielne hostowanie Shoutrrr na Twoim VPS przechowuje wersje robocze, zaplanowane kolejki i połączone konta społecznościowe w Twojej własnej infrastrukturze — bez opłat za stanowisko, bez limitów postów i bez dostępu stron trzecich do Twojej strategii treści. Domyślna konfiguracja SQLite działa w pojedynczym kontenerze, podczas gdy trwałe woluminy zapewniają, że przesłane pliki i dane przetrwają ponowne wdrożenia.