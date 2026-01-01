ByteChef to platforma open-source low-code, która umożliwia zespołom tworzenie integracji API i automatyzację przepływów pracy pomiędzy aplikacjami SaaS, wewnętrznymi API i bazami danych za pomocą wizualnego edytora. Dzięki obsłudze ponad 200 komponentów i wielu języków programowania, zarówno użytkownicy techniczni, jak i nietechniczni mogą tworzyć zaawansowane automatyzacje bez pisania obszernego kodu.

Samodzielne hostowanie ByteChef na własnym VPS utrzymuje logikę przepływu pracy, dane uwierzytelniające i dane biznesowe całkowicie pod Twoją kontrolą — bez dostępu dostawcy, bez cen opartych na zużyciu i bez zależności od zewnętrznej chmury automatyzacji.