Wdróż ByteChef jednym kliknięciem.
Platforma open-source low-code do integracji API i automatyzacji przepływu pracy z ponad 200 wbudowanymi konektorami.
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Co możesz zbudować z ByteChef
ByteChef to platforma open-source low-code, która umożliwia zespołom tworzenie integracji API i automatyzację przepływów pracy pomiędzy aplikacjami SaaS, wewnętrznymi API i bazami danych za pomocą wizualnego edytora. Dzięki obsłudze ponad 200 komponentów i wielu języków programowania, zarówno użytkownicy techniczni, jak i nietechniczni mogą tworzyć zaawansowane automatyzacje bez pisania obszernego kodu.
Samodzielne hostowanie ByteChef na własnym VPS utrzymuje logikę przepływu pracy, dane uwierzytelniające i dane biznesowe całkowicie pod Twoją kontrolą — bez dostępu dostawcy, bez cen opartych na zużyciu i bez zależności od zewnętrznej chmury automatyzacji.
Główne cechy ByteChef
Edytor wizualny przepływu pracy
Projektuj złożone przepływy automatyzacji za pomocą interfejsu „przeciągnij i upuść”, czyniąc integrację dostępną bez głębokiej wiedzy programistycznej.
200+ Wstępnie zbudowanych konektorów
Połącz się z popularnymi aplikacjami SaaS, bazami danych i interfejsami API natychmiast, bez tworzenia niestandardowych integracji od podstaw.
Obsługa wielu języków
Napisz własną logikę w Javie, JavaScript, Pythonie lub Ruby, aby programiści mogli rozszerzać przepływy pracy w języku, który już znają.
Architektura gotowa na AI
Wbudowane komponenty AI umożliwiają zespołom osadzanie inteligentnego podejmowania decyzji w automatyzacjach bez oddzielnej infrastruktury AI.
Zaawansowane sterowanie przepływem
Warunki, przełączniki, pętle i równoległe wykonywanie zapewniają precyzyjną kontrolę nad sposobem działania złożonej logiki biznesowej.
Dlaczego warto uruchomić ByteChef na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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