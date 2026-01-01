wger to otwarty tracker fitness i treningów, który łączy obszerną bazę danych ćwiczeń, strukturalne planowanie treningów, śledzenie odżywiania i monitorowanie masy ciała w jednej samodzielnie hostowanej aplikacji Django. Zawiera katalog tysięcy ćwiczeń, opracowany przez społeczność, z opisami, docelowymi mięśniami i obrazami demonstracyjnymi, a także współpracuje z natywnymi aplikacjami mobilnymi na iOS i Androida, dzięki czemu sportowcy mogą rejestrować treningi i posiłki z siłowni.

Samodzielne hostowanie wger na Twoim VPS-ie utrzymuje osobiste dane treningowe — treningi, pomiary ciała, dzienniki żywieniowe i wykresy postępów — na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast przekazywać je do SaaS fitness. Platforma obsługuje wielu użytkowników z prywatnymi kontami, opcjonalnymi logowaniami dla gości do użytku próbnego oraz kompleksowym interfejsem API REST do niestandardowych pulpitów nawigacyjnych lub integracji z aplikacjami innych firm.