Wdróż wger jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany monitor aktywności fizycznej i treningów z bazą danych ćwiczeń, rejestrowaniem odżywiania i śledzeniem wagi dla sportowców i trenerów.
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Co możesz zbudować z wger
wger to otwarty tracker fitness i treningów, który łączy obszerną bazę danych ćwiczeń, strukturalne planowanie treningów, śledzenie odżywiania i monitorowanie masy ciała w jednej samodzielnie hostowanej aplikacji Django. Zawiera katalog tysięcy ćwiczeń, opracowany przez społeczność, z opisami, docelowymi mięśniami i obrazami demonstracyjnymi, a także współpracuje z natywnymi aplikacjami mobilnymi na iOS i Androida, dzięki czemu sportowcy mogą rejestrować treningi i posiłki z siłowni.
Samodzielne hostowanie wger na Twoim VPS-ie utrzymuje osobiste dane treningowe — treningi, pomiary ciała, dzienniki żywieniowe i wykresy postępów — na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast przekazywać je do SaaS fitness. Platforma obsługuje wielu użytkowników z prywatnymi kontami, opcjonalnymi logowaniami dla gości do użytku próbnego oraz kompleksowym interfejsem API REST do niestandardowych pulpitów nawigacyjnych lub integracji z aplikacjami innych firm.
Główne cechy wger
Baza danych ćwiczeń
Tysiące ćwiczeń wyselekcjonowanych przez społeczność, z opisami, docelowymi grupami mięśni i obrazami demonstracyjnymi, zsynchronizowanych z katalogu wger.de.
Planowanie treningu
Twórz ustrukturyzowane rutyny z seriami, powtórzeniami, ciężarami i okresami odpoczynku, a następnie śledź postępy sesja po sesji za pomocą wykresów.
Rejestrowanie odżywiania
Planuj posiłki, uwzględniając cele makro i kalorii, z przeszukiwalną bazą danych żywności, dziennym rejestrem posiłków i generowaniem listy zakupów.
Śledzenie wagi ciała
Rejestruj masę ciała, pomiary i zdjęcia postępów w czasie za pomocą wykresów trendów, które podkreślają długoterminowe zmiany.
Natywne aplikacje mobilne
Darmowe aplikacje towarzyszące na iOS i Androida łączą się z Twoją samodzielnie hostowaną instancją do rejestrowania treningów na siłowni bez przeglądarki.
Wielu użytkowników z API
Konta dla każdego użytkownika z opcjonalnymi logowaniami gościnnymi oraz kompleksowe REST API dla niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, integracji i narzędzi coachingowych.
Dlaczego warto uruchomić wger na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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