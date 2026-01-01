Kroki to ujednolicone API HTTP do generowania diagramów z opisów tekstowych. Zamiast instalować i utrzymywać oddzielne narzędzia dla każdego formatu diagramu, Kroki łączy ponad 30 bibliotek diagramów — w tym PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr i Excalidraw — za pojedynczym punktem końcowym, który zwraca dane wyjściowe w formatach SVG, PNG lub PDF.

Samodzielne hostowanie Kroki na Twoim VPS-ie eliminuje zależność od publicznych usług renderowania, utrzymuje wrażliwe diagramy architektury w Twojej sieci i pozwala na integrację generowania diagramów z potokami dokumentacji, wiki oraz przepływami pracy CI/CD bez limitów szybkości czy opuszczania danych z Twojej infrastruktury.