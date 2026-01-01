Wdróż Kroki jednym kliknięciem.
Ujednolicone API diagram-as-code, które konwertuje opisy tekstowe na diagramy przy użyciu ponad 30 obsługiwanych bibliotek.
Wybierz plan VPS dla Kroki
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Kroki
Kroki to ujednolicone API HTTP do generowania diagramów z opisów tekstowych. Zamiast instalować i utrzymywać oddzielne narzędzia dla każdego formatu diagramu, Kroki łączy ponad 30 bibliotek diagramów — w tym PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr i Excalidraw — za pojedynczym punktem końcowym, który zwraca dane wyjściowe w formatach SVG, PNG lub PDF.
Samodzielne hostowanie Kroki na Twoim VPS-ie eliminuje zależność od publicznych usług renderowania, utrzymuje wrażliwe diagramy architektury w Twojej sieci i pozwala na integrację generowania diagramów z potokami dokumentacji, wiki oraz przepływami pracy CI/CD bez limitów szybkości czy opuszczania danych z Twojej infrastruktury.
Główne cechy Kroki
Ponad 30 bibliotek diagramów
Renderuj PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN i wiele więcej z jednego punktu końcowego API.
Wiele formatów wyjściowych
Otrzymaj diagramy jako SVG, PNG, PDF lub Base64 — wybierz format, który pasuje do Twojego łańcucha narzędzi dokumentacji.
Integracja potoku
Zgodny z Asciidoctor, Confluence, GitLab i każdym narzędziem, które obsługuje składnię bloków diagramów Kroki.
Brak połączeń zewnętrznych
Całe renderowanie odbywa się lokalnie na Twoim VPS — diagramy architektury i systemu nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury.
Proste HTTP API
Wyślij żądanie POST ze źródłem diagramu lub osadź adres URL GET — nie jest wymagane żadne SDK ani biblioteka klienta.
Dlaczego warto uruchomić Kroki na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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