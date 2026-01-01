Wdróż Tracearr jednym kliknięciem.
Ujednolicony panel monitorowania strumieni dla Plex, Jellyfin i Emby z analityką w czasie rzeczywistym i wykrywaniem udostępniania konta.
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Co możesz zbudować z Tracearr
Tracearr to platforma monitorująca typu open source, która łączy Plex, Jellyfin i Emby w jednym panelu kontrolnym. Śledź aktywne strumienie w czasie rzeczywistym, przeglądaj pełną historię sesji z danymi geolokalizacyjnymi i analizuj bibliotekę — wszystko bez konieczności żonglowania wieloma narzędziami.
W przeciwieństwie do Tautulli czy Jellystat, Tracearr działa jednocześnie na wszystkich trzech głównych serwerach multimediów. Wbudowany silnik wykrywania udostępniania wykorzystuje sześć typów reguł — w tym niemożliwe podróże i prędkość urządzenia — aby automatycznie oznaczać podejrzaną aktywność konta, chroniąc Twój serwer przed niewłaściwym użyciem.
Główne cechy Tracearr
Wieloserwerowy Panel sterowania
Podłącz Plex, Jellyfin i Emby do jednego interfejsu i monitoruj wszystkie serwery z jednego panelu sterowania.
Wykrywanie udostępniania
Sześć typów reguł — w tym niemożliwe podróże i limity jednoczesnych strumieni — automatycznie oznacza i ocenia podejrzaną aktywność na koncie.
Analityka strumieniowa
Zobacz, kto co oglądał, kiedy i na jakim urządzeniu, z podziałem na kodeki, współczynnikami transkodowania i wykorzystaniem przepustowości na sesję.
Wglądy z Biblioteki
Dedykowane strony dla dystrybucji wysokiej jakości, ROI przechowywania, wykrywania duplikatów i metryk zaangażowania w całej Twojej kolekcji mediów.
Alerty w czasie rzeczywistym
Webhooki Discord i niestandardowe powiadomienia uruchamiają się natychmiast, gdy wyzwalają się reguły udostępniania lub spadają wyniki zaufania użytkowników.
Import danych
Przenieś istniejącą historię oglądania z Tautulli lub Jellystat, abyś Ty zaczął(ęła) z pełnym kontekstem, a nie z czystą kartą.
Dlaczego warto uruchomić Tracearr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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