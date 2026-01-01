Tracearr to platforma monitorująca typu open source, która łączy Plex, Jellyfin i Emby w jednym panelu kontrolnym. Śledź aktywne strumienie w czasie rzeczywistym, przeglądaj pełną historię sesji z danymi geolokalizacyjnymi i analizuj bibliotekę — wszystko bez konieczności żonglowania wieloma narzędziami.

W przeciwieństwie do Tautulli czy Jellystat, Tracearr działa jednocześnie na wszystkich trzech głównych serwerach multimediów. Wbudowany silnik wykrywania udostępniania wykorzystuje sześć typów reguł — w tym niemożliwe podróże i prędkość urządzenia — aby automatycznie oznaczać podejrzaną aktywność konta, chroniąc Twój serwer przed niewłaściwym użyciem.