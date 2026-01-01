Wdróż RSS Bridge jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany most, który zamienia strony internetowe bez RSS w czyste, subskrybowalne kanały dla każdego czytelnika.
Wybierz plan VPS dla RSS Bridge
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z RSS Bridge
RSS Bridge to usługa PHP o otwartym kodzie źródłowym, która generuje kanały RSS i Atom dla witryn, które już ich nie publikują — sieci społecznościowych, platform wideo, portali informacyjnych, wątków na forach i wielu innych stron, które po cichu zrezygnowały z kanałów w ostatniej dekadzie. Dostarcza setki mostów utrzymywanych przez społeczność i udostępnia każdy z nich jako stabilny adres URL kanału, do którego możesz subskrybować z dowolnego czytnika.
Samodzielne hostowanie RSS Bridge na własnym serwerze VPS zapewnia prywatność Twojej listy czytelniczej, omija limity szybkości i przestoje publicznych instancji, które wiążą się ze współdzielonymi wdrożeniami społecznościowymi, i pozwala Ci dokładnie określić, które mosty udostępnia Twoja instancja. W połączeniu z samodzielnie hostowanym czytnikiem, takim jak FreshRSS lub CommaFeed, przywraca Ci kontrolę nad tym, jak korzystasz z otwartej sieci.
Główne cechy RSS Bridge
Setki mostów
Generuj kanały z kanałów YouTube, osi czasu Mastodon, subredditów Reddit, stron Bandcamp, wydań GitHub, witryn informacyjnych i wielu innych źródeł, od razu.
Wiele formatów kanałów
Udostępniaj każde źródło jako Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML lub zwykły tekst, aby każdy czytelnik, scraper lub konsument webhooka mógł z niego korzystać.
Biała lista mostu
Ogranicz swoją instancję do wyselekcjonowanego zestawu mostów za pomocą
whitelist.txt, aby kontrolować zużycie zasobów i uniknąć ujawniania rzadko używanych skrobaków.
Pobieranie na poziomie przeglądarki
Zawiera curl-impersonate, dzięki czemu żądania wyglądają jak te z prawdziwej przeglądarki Chrome, omijając strony, które blokują standardowe klienty HTTP.
Niestandardowe mosty
Upuść własne pliki
Bridge.php do woluminu konfiguracyjnego, aby pobierać dane z dowolnej potrzebnej witryny bez forkowania projektu.
Nie są wymagane żadne konta
Bezstanowy interfejs sieciowy bez użytkowników, bez bazy danych i bez rejestracji — adresy URL kanałów są jedynym trwałym stanem.
Dlaczego warto uruchomić RSS Bridge na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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