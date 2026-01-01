RSS Bridge to usługa PHP o otwartym kodzie źródłowym, która generuje kanały RSS i Atom dla witryn, które już ich nie publikują — sieci społecznościowych, platform wideo, portali informacyjnych, wątków na forach i wielu innych stron, które po cichu zrezygnowały z kanałów w ostatniej dekadzie. Dostarcza setki mostów utrzymywanych przez społeczność i udostępnia każdy z nich jako stabilny adres URL kanału, do którego możesz subskrybować z dowolnego czytnika.

Samodzielne hostowanie RSS Bridge na własnym serwerze VPS zapewnia prywatność Twojej listy czytelniczej, omija limity szybkości i przestoje publicznych instancji, które wiążą się ze współdzielonymi wdrożeniami społecznościowymi, i pozwala Ci dokładnie określić, które mosty udostępnia Twoja instancja. W połączeniu z samodzielnie hostowanym czytnikiem, takim jak FreshRSS lub CommaFeed, przywraca Ci kontrolę nad tym, jak korzystasz z otwartej sieci.