Wdróż Mini QR jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany generator kodów QR z niestandardowymi kolorami, stylami i eksportem do PNG, SVG lub ASCII.
Wybierz plan VPS dla Mini QR
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Mini QR
Mini QR to samodzielnie hostowany generator kodów QR zbudowany w oparciu o Vue 3. Wykracza poza podstawowe czarno-białe kody — możesz dostosować wzory kropek, style narożników, kolory i ramki, a następnie wyeksportować wynik jako PNG, JPG, SVG lub tekst ASCII. Wbudowany skaner akceptuje dane z kamery lub przesłane obrazy, a tryb wsadowy generuje wiele kodów z pliku CSV za jednym razem.
Samodzielne hostowanie Mini QR oznacza, że Twoje dane QR — adresy URL, wizytówki vCard, dane uwierzytelniające WiFi lub dowolny niestandardowy ładunek — nigdy nie przechodzą przez usługę strony trzeciej. Aplikacja nie posiada bazy danych ani kont, więc po wdrożeniu nie ma nic do zarządzania.
Główne cechy Mini QR
Niestandardowa stylizacja QR
Dostosuj wzory kropek, kształty narożników, kolory i elementy ramki, aby dopasować do dowolnej marki lub estetyki — daleko poza standardowe czarno-białe kody.
Wiele formatów eksportu
Pobierz gotowe kody jako tekst PNG, JPG, SVG lub ASCII/Unicode, zachowując zgodność danych wyjściowych z dowolnym późniejszym zastosowaniem.
Wbudowany skaner QR
Skanuj kody QR bezpośrednio w przeglądarce za pomocą aparatu lub przesyłając obraz — nie jest wymagana osobna aplikacja ani wtyczka.
Generowanie wsadowe CSV
Prześlij plik CSV, aby wygenerować wiele kodów QR za jednym razem, przydatne do etykiet produktów, biletów na wydarzenia lub drukowania wizytówek.
Szablony danych
Gotowe formularze wprowadzania danych dla adresów URL, wiadomości e-mail, wizytówek vCard, danych uwierzytelniających Wi-Fi i innych popularnych formatów sprawiają, że kodowanie ustrukturyzowanych danych jest szybkie i wolne od błędów.
Dlaczego warto uruchomić Mini QR na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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