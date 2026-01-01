Mini QR to samodzielnie hostowany generator kodów QR zbudowany w oparciu o Vue 3. Wykracza poza podstawowe czarno-białe kody — możesz dostosować wzory kropek, style narożników, kolory i ramki, a następnie wyeksportować wynik jako PNG, JPG, SVG lub tekst ASCII. Wbudowany skaner akceptuje dane z kamery lub przesłane obrazy, a tryb wsadowy generuje wiele kodów z pliku CSV za jednym razem.

Samodzielne hostowanie Mini QR oznacza, że Twoje dane QR — adresy URL, wizytówki vCard, dane uwierzytelniające WiFi lub dowolny niestandardowy ładunek — nigdy nie przechodzą przez usługę strony trzeciej. Aplikacja nie posiada bazy danych ani kont, więc po wdrożeniu nie ma nic do zarządzania.