Pangolin Newt to w pełni działający w przestrzeni użytkownika klient tunelowy WireGuard i proxy TCP/UDP, zaprojektowany do integracji z platformą dostępu Pangolin opartą na tożsamości. Działając bez modułów jądra systemu operacyjnego lub podwyższonych uprawnień, Newt ustanawia zaszyfrowane tunele do węzłów wyjściowych Pangolin i zapewnia lokalne proxy do bezpiecznego routingu ruchu aplikacji.

Wdrożenie Newt na Twoim VPS-ie wraz z Twoimi usługami zapewnia Ci zdalny dostęp zero-trust do prywatnych zasobów z dowolnego miejsca, z dostępem zarządzanym przez polityki Pangolin oparte na tożsamości — bez konieczności ujawniania publicznego adresu IP lub tradycyjnego narzutu VPN.