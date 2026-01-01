Wdróż Pangolin Newt jednym kliknięciem.
Klient tunelu WireGuard w przestrzeni użytkownika, który bezpiecznie udostępnia prywatne usługi za pośrednictwem platformy zdalnego dostępu Pangolin.
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Co możesz zbudować z Pangolin Newt
Pangolin Newt to w pełni działający w przestrzeni użytkownika klient tunelowy WireGuard i proxy TCP/UDP, zaprojektowany do integracji z platformą dostępu Pangolin opartą na tożsamości. Działając bez modułów jądra systemu operacyjnego lub podwyższonych uprawnień, Newt ustanawia zaszyfrowane tunele do węzłów wyjściowych Pangolin i zapewnia lokalne proxy do bezpiecznego routingu ruchu aplikacji.
Wdrożenie Newt na Twoim VPS-ie wraz z Twoimi usługami zapewnia Ci zdalny dostęp zero-trust do prywatnych zasobów z dowolnego miejsca, z dostępem zarządzanym przez polityki Pangolin oparte na tożsamości — bez konieczności ujawniania publicznego adresu IP lub tradycyjnego narzutu VPN.
Główne cechy Pangolin Newt
WireGuard w przestrzeni użytkownika
Działa w całości w przestrzeni użytkownika, bez modułów jądra ani podwyższonych uprawnień, co sprawia, że jest bezpieczny i prosty do wdrożenia w środowiskach kontenerowych.
Dostęp Zero Zaufania
Dostęp do każdego zasobu jest kontrolowany przez polityki tożsamości Pangolin, zapewniając, że tylko uwierzytelnieni i autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usług prywatnych.
Wbudowane proxy TCP/UDP
Działa zarówno jako menedżer tuneli, jak i proxy aplikacji, kierując ruch dla wielu usług przez jedno zaszyfrowane połączenie WireGuard.
Automatyczne zarządzanie tunelami
Utrzymuje trwałe połączenie WebSocket z płaszczyzną sterowania Pangolin, dzięki czemu tunele są automatycznie ponownie nawiązywane po przerwach w sieci.
Wsparcie NAT Traversal
Łączy się niezawodnie zza zapór sieciowych i restrykcyjnych sieci bez ręcznego przekierowywania portów lub zmian w konfiguracji sieci.
Dlaczego warto uruchomić Pangolin Newt na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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