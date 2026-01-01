Wdróż Quickwit jednym kliknięciem.
Chmurowa wyszukiwarka dla obserwowalności — otwartoźródłowa alternatywa dla Datadog, Elasticsearch, Loki i Tempo.
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Co możesz zbudować z Quickwit
Quickwit to rozproszona wyszukiwarka typu open source napisana w Rust i stworzona specjalnie do zarządzania logami, rozproszonego śledzenia i obciążeń związanych z obserwowalnością w dowolnej skali. Oddziela ona obliczenia od pamięci masowej, indeksując dane bezpośrednio w pamięci obiektowej, dzięki czemu zespoły mogą przechowywać miesiące lub lata danych telemetrycznych online za ułamek kosztów tradycyjnych stosów logów.
Samodzielne hostowanie Quickwit na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoim potokiem obserwowalności, natywną kompatybilność z OpenTelemetry i Jaegerem oraz źródło danych Grafana — bez cen za hosta, limitów retencji czy uzależnienia od dostawcy związanego z platformami obserwowalności SaaS.
Główne cechy Quickwit
OpenTelemetry natywny
Pobieraj logi i ślady bezpośrednio przez OTLP gRPC i HTTP bez sidecarów i mapowania schematów, a następnie wysyłaj zapytania w ciągu sekund.
Kompatybilny z Jaegerem
Interfejs API Jaeger gRPC typu drop-in umożliwia istniejącym interfejsom użytkownika Jaeger i klientom odpytywanie śladów wspieranych przez Quickwit bez żadnych zmian w aplikacji.
Wyszukiwanie w ułamku sekundy
Indeksowanie oparte na Tantivy zapewnia pełnotekstowe i strukturalne zapytania dla terabajtów logów i zakresów z odpowiedziami o niskim opóźnieniu.
Zaplecze pamięci obiektowej
Indeksuje dane bezpośrednio do pamięci masowej zgodnej z S3, dzięki czemu przechowywanie jest tanie i elastyczne — przechowuj miesiące danych telemetrycznych bez drogich dysków SSD.
Źródło danych Grafana
Oficjalna wtyczka Grafana zamienia Quickwit w pierwszorzędne źródło logów i śladów, obok pulpitów nawigacyjnych Prometheus i Loki.
Bezschematyczne pozyskiwanie
Dynamiczne mapowanie umożliwia pozyskiwanie częściowo ustrukturyzowanych danych JSON bez wcześniejszego definiowania schematu, z opcjonalnymi ścisłymi schematami, gdy ich potrzebujesz.
Dlaczego warto uruchomić Quickwit na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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