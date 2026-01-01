Quickwit to rozproszona wyszukiwarka typu open source napisana w Rust i stworzona specjalnie do zarządzania logami, rozproszonego śledzenia i obciążeń związanych z obserwowalnością w dowolnej skali. Oddziela ona obliczenia od pamięci masowej, indeksując dane bezpośrednio w pamięci obiektowej, dzięki czemu zespoły mogą przechowywać miesiące lub lata danych telemetrycznych online za ułamek kosztów tradycyjnych stosów logów.

Samodzielne hostowanie Quickwit na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoim potokiem obserwowalności, natywną kompatybilność z OpenTelemetry i Jaegerem oraz źródło danych Grafana — bez cen za hosta, limitów retencji czy uzależnienia od dostawcy związanego z platformami obserwowalności SaaS.