Coral to otwartoźródłowa platforma do komentowania stworzona przez Vox Media, aby wspierać zdrowsze dyskusje na stronach internetowych dla organizacji informacyjnych, wydawców i twórców treści. Zastępuje ona widżety komentarzy stron trzecich systemem hostowanym samodzielnie, zaprojektowanym z myślą o realiach prowadzenia społeczności: dużym obciążeniu pracą moderatorów, wrogich podmiotach i potrzebie utrzymania danych odbiorców w Twojej własnej infrastrukturze.

Zaufana przez ponad 500 redakcji w 28 krajach, w tym The Washington Post i The Financial Times, Coral łączy szybkie, dostępne doświadczenie czytelnika z zestawem narzędzi moderacyjnych stworzonym specjalnie dla zespołów redakcyjnych. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje tożsamość czytelników, historię komentarzy i sygnały zaangażowania pod Twoją pełną kontrolą, a nie zewnętrznego dostawcy SaaS.