Wdróż Coral Talk jednym kliknięciem.
Platforma komentarzy open-source od Vox Media, która na nowo definiuje dyskusje na stronie i moderację dla redakcji.
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Co możesz zbudować z Coral Talk
Coral to otwartoźródłowa platforma do komentowania stworzona przez Vox Media, aby wspierać zdrowsze dyskusje na stronach internetowych dla organizacji informacyjnych, wydawców i twórców treści. Zastępuje ona widżety komentarzy stron trzecich systemem hostowanym samodzielnie, zaprojektowanym z myślą o realiach prowadzenia społeczności: dużym obciążeniu pracą moderatorów, wrogich podmiotach i potrzebie utrzymania danych odbiorców w Twojej własnej infrastrukturze.
Zaufana przez ponad 500 redakcji w 28 krajach, w tym The Washington Post i The Financial Times, Coral łączy szybkie, dostępne doświadczenie czytelnika z zestawem narzędzi moderacyjnych stworzonym specjalnie dla zespołów redakcyjnych. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje tożsamość czytelników, historię komentarzy i sygnały zaangażowania pod Twoją pełną kontrolą, a nie zewnętrznego dostawcy SaaS.
Główne cechy Coral Talk
Zestaw narzędzi do moderacji
Filtruj i zatwierdzaj komentarze na dużą skalę za pomocą kolejek reakcji, list zakazanych słów, oznaczania podejrzanych słów oraz ustawień moderacji dla poszczególnych artykułów, zaprojektowanych dla zespołów redakcyjnych.
Pytania i odpowiedzi i czat na żywo
Przełącz historię w tryb pytań i odpowiedzi lub czatu na żywo, aby prowadzić sesje z udziałem ekspertów, dyskusje na temat najświeższych wiadomości lub ustrukturyzowane wywiady z czytelnikami.
Zaangażowanie autora
Wyróżnione komentarze, odznaki reporterów i odpowiedzi pracowników w wątku pozwalają dziennikarzom uwidaczniać najlepsze treści i odpowiadać czytelnikom bezpośrednio w wątku.
Jednokrotne logowanie
Zintegruj Coral z Twoją istniejącą warstwą tożsamości za pomocą SSO opartego na JWT, dostawcami OAuth lub kont lokalnych, aby czytelnicy mogli ponownie wykorzystać swoje dane logowania do witryny.
Prywatność i własność danych
Komentarze, profile i historia moderacji pozostają na Twoim VPS w MongoDB, z wbudowanymi, zgodnymi z RODO narzędziami do eksportu i usuwania.
Możliwy do osadzenia na dowolnym CMS
Lekki skrypt osadzania integruje Coral z WordPress, Ghost, Drupal lub niestandardowymi stosami, bez blokowania Twojej witryny w jednym systemie CMS.
Dlaczego warto uruchomić Coral Talk na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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