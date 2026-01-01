Do 69% zniżki na Coral Talk

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Platforma komentarzy open-source od Vox Media, która na nowo definiuje dyskusje na stronie i moderację dla redakcji.

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23,99/mies.
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KVM 1
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1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
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4 TB przepustowości
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33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Coral Talk

Coral to otwartoźródłowa platforma do komentowania stworzona przez Vox Media, aby wspierać zdrowsze dyskusje na stronach internetowych dla organizacji informacyjnych, wydawców i twórców treści. Zastępuje ona widżety komentarzy stron trzecich systemem hostowanym samodzielnie, zaprojektowanym z myślą o realiach prowadzenia społeczności: dużym obciążeniu pracą moderatorów, wrogich podmiotach i potrzebie utrzymania danych odbiorców w Twojej własnej infrastrukturze.

Zaufana przez ponad 500 redakcji w 28 krajach, w tym The Washington Post i The Financial Times, Coral łączy szybkie, dostępne doświadczenie czytelnika z zestawem narzędzi moderacyjnych stworzonym specjalnie dla zespołów redakcyjnych. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje tożsamość czytelników, historię komentarzy i sygnały zaangażowania pod Twoją pełną kontrolą, a nie zewnętrznego dostawcy SaaS.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Coral Talk

Zestaw narzędzi do moderacji

Filtruj i zatwierdzaj komentarze na dużą skalę za pomocą kolejek reakcji, list zakazanych słów, oznaczania podejrzanych słów oraz ustawień moderacji dla poszczególnych artykułów, zaprojektowanych dla zespołów redakcyjnych.

Pytania i odpowiedzi i czat na żywo

Przełącz historię w tryb pytań i odpowiedzi lub czatu na żywo, aby prowadzić sesje z udziałem ekspertów, dyskusje na temat najświeższych wiadomości lub ustrukturyzowane wywiady z czytelnikami.

Zaangażowanie autora

Wyróżnione komentarze, odznaki reporterów i odpowiedzi pracowników w wątku pozwalają dziennikarzom uwidaczniać najlepsze treści i odpowiadać czytelnikom bezpośrednio w wątku.

Jednokrotne logowanie

Zintegruj Coral z Twoją istniejącą warstwą tożsamości za pomocą SSO opartego na JWT, dostawcami OAuth lub kont lokalnych, aby czytelnicy mogli ponownie wykorzystać swoje dane logowania do witryny.

Prywatność i własność danych

Komentarze, profile i historia moderacji pozostają na Twoim VPS w MongoDB, z wbudowanymi, zgodnymi z RODO narzędziami do eksportu i usuwania.

Możliwy do osadzenia na dowolnym CMS

Lekki skrypt osadzania integruje Coral z WordPress, Ghost, Drupal lub niestandardowymi stosami, bez blokowania Twojej witryny w jednym systemie CMS.

Dlaczego warto uruchomić Coral Talk na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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