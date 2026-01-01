Hanko to otwarty backend uwierzytelniania, zbudowany wokół kluczy dostępu i standardu WebAuthn, zaprojektowany jako alternatywa do samodzielnego hostowania dla Auth0, Clerk i innych usług SaaS tożsamości. Oferuje kompletny przepływ użytkownika — rejestrację kluczy dostępu, SSO społecznościowe i korporacyjne, hasła jako opcjonalną alternatywę, MFA i odzyskiwanie oparte na e-mailu — udostępniony poprzez przejrzyste API REST i gotowe komponenty webowe.

Samodzielne hostowanie Hanko na własnym VPS utrzymuje dane uwierzytelniające użytkowników, sesje i dzienniki audytu w Twojej infrastrukturze, bez opłat za użytkownika miesięcznie (MAU) i bez blokady dostawcy. Dołączona baza danych PostgreSQL przechowuje konta użytkowników i poświadczenia WebAuthn, natomiast sesje Hanko oparte na JWT integrują się z dowolnym stosem frontendowym lub backendowym.