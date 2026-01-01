Wdróż Hanko jednym kliknięciem.
Open-source zaplecze uwierzytelniania z priorytetem kluczy dostępu, z logowaniem bezhasłowym, MFA, OIDC i logowaniem społecznościowym.
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Co możesz zbudować z Hanko
Hanko to otwarty backend uwierzytelniania, zbudowany wokół kluczy dostępu i standardu WebAuthn, zaprojektowany jako alternatywa do samodzielnego hostowania dla Auth0, Clerk i innych usług SaaS tożsamości. Oferuje kompletny przepływ użytkownika — rejestrację kluczy dostępu, SSO społecznościowe i korporacyjne, hasła jako opcjonalną alternatywę, MFA i odzyskiwanie oparte na e-mailu — udostępniony poprzez przejrzyste API REST i gotowe komponenty webowe.
Samodzielne hostowanie Hanko na własnym VPS utrzymuje dane uwierzytelniające użytkowników, sesje i dzienniki audytu w Twojej infrastrukturze, bez opłat za użytkownika miesięcznie (MAU) i bez blokady dostawcy. Dołączona baza danych PostgreSQL przechowuje konta użytkowników i poświadczenia WebAuthn, natomiast sesje Hanko oparte na JWT integrują się z dowolnym stosem frontendowym lub backendowym.
Główne cechy Hanko
Uwierzytelnianie z priorytetem Passkey
Zbudowany w oparciu o WebAuthn i klucze dostępu, dzięki czemu użytkownicy logują się za pomocą Face ID, Touch ID lub kluczy sprzętowych zamiast wpisywać hasła.
Społecznościowe i korporacyjne SSO
Gotowi dostawcy OAuth dla Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, plus SAML dla korporacyjnych dostawców tożsamości.
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
Obsługa aplikacji uwierzytelniającej TOTP i zasady dotyczące zaufanych urządzeń nakładają MFA na każdy proces logowania bez zewnętrznych usług.
Komponenty webowe SDK
Wdróż kompletny interfejs logowania w kilka minut poprzez osadzenie oficjalnych komponentów webowych Hanko w dowolnym frameworku — React, Vue, Svelte lub zwykłym HTML.
Tokeny sesji JWT
Zgodne ze standardami sesje JWT z rotacją i unieważnianiem sprawiają, że integracja z istniejącymi API i mikrousługami jest bezproblemowa.
Dzienniki audytu i webhooki
Wbudowane logowanie audytu i zdarzenia webhook dla każdej akcji uwierzytelniania zapewniają Ci pełną widoczność i łatwą integrację z systemami podrzędnymi.
Dlaczego warto uruchomić Hanko na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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