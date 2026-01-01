Kan to samodzielnie hostowana, otwartoźródłowa tablica Kanban zaprojektowana dla zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi projektowymi. Zbudowana w oparciu o Next.js i PostgreSQL, oferuje znany przepływ pracy oparty na kartach i tablicach, podobny do Trello, bez opłat za stanowisko czy blokady danych. Tablice, karty, etykiety i przestrzenie robocze zespołu są dostępne od razu po wyjęciu z pudełka.

Hostowanie Kan na własnym VPS oznacza, że Twoje dane projektowe pozostają prywatne i na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Dzięki obsłudze logowania za pomocą adresu e-mail/hasła i ponad 20 dostawców OAuth — w tym Google, GitHub i Microsoft — Twój zespół może rozpocząć współpracę bez dodatkowej konfiguracji.