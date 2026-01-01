Wdróż Kan z instalacją jednym kliknięciem.
Tablica Kanban typu open-source i narzędzie do zarządzania projektami, stworzone jako zorientowana na prywatność alternatywa dla Trello.
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Co możesz zbudować z Kan
Kan to samodzielnie hostowana, otwartoźródłowa tablica Kanban zaprojektowana dla zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi projektowymi. Zbudowana w oparciu o Next.js i PostgreSQL, oferuje znany przepływ pracy oparty na kartach i tablicach, podobny do Trello, bez opłat za stanowisko czy blokady danych. Tablice, karty, etykiety i przestrzenie robocze zespołu są dostępne od razu po wyjęciu z pudełka.
Hostowanie Kan na własnym VPS oznacza, że Twoje dane projektowe pozostają prywatne i na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Dzięki obsłudze logowania za pomocą adresu e-mail/hasła i ponad 20 dostawców OAuth — w tym Google, GitHub i Microsoft — Twój zespół może rozpocząć współpracę bez dodatkowej konfiguracji.
Główne cechy Kan
Tablice Kanban
Organizuj pracę na tablicach i kartach za pomocą etykiet, filtrów i funkcji przeciągnij i upuść dla każdego przepływu pracy zespołu.
Obszary robocze zespołu
Zapraszaj członków do współdzielonych przestrzeni roboczych z kontrolą widoczności tablic, aby właściwe osoby widziały właściwe projekty.
Importowanie Trello
Migruj istniejące tablice Trello bezpośrednio do Kan, aby zachować historię projektu bez ręcznego ponownego wprowadzania danych.
Elastyczne uwierzytelnianie
Zaloguj się za pomocą adresu e-mail/hasła lub jednego z ponad 20 dostawców OAuth, w tym Google, GitHub i Microsoft.
Śledzenie aktywności
Dzienniki aktywności karty i wątki komentarzy przechowują pełną historię każdej zmiany i dyskusji w jednym miejscu.
Dlaczego warto uruchomić Kan na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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