Swing Music zapewnia Twojej osobistej kolekcji audio doświadczenie strumieniowania o jakości, jaką oferują usługi komercyjne — bez opłat abonamentowych, ograniczeń licencyjnych czy kompresji audio. Automatycznie skanuje Twoje foldery muzyczne, wyodrębnia metadane i organizuje wszystko według artysty, albumu i gatunku za pomocą dopracowanego interfejsu internetowego, który zawiera okładki albumów, wyświetlanie tekstów piosenek i spersonalizowane codzienne miksy generowane na podstawie Twojej historii słuchania.

Samodzielne hostowanie na Twoim VPS zapewnia Ci niezawodny zdalny dostęp do Twojej biblioteki z dowolnego miejsca, bez zależności od domowych prędkości wysyłania czy dynamicznych adresów IP. Formaty FLAC i bezstratne odtwarzają się natywnie, dzięki czemu Twoja wierność dźwięku nigdy nie jest zagrożona, a profile dla wielu użytkowników oznaczają, że cała rodzina może współdzielić jedną bibliotekę, zachowując jednocześnie oddzielne historie słuchania.