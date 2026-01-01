Wdróż Swing Music jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer do strumieniowania muzyki z interfejsem podobnym do Spotify dla Twojej osobistej kolekcji audio, codziennymi miksami, tekstami piosenek i obsługą FLAC.
Wybierz plan VPS dla Swing Music
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Swing Music
Swing Music zapewnia Twojej osobistej kolekcji audio doświadczenie strumieniowania o jakości, jaką oferują usługi komercyjne — bez opłat abonamentowych, ograniczeń licencyjnych czy kompresji audio. Automatycznie skanuje Twoje foldery muzyczne, wyodrębnia metadane i organizuje wszystko według artysty, albumu i gatunku za pomocą dopracowanego interfejsu internetowego, który zawiera okładki albumów, wyświetlanie tekstów piosenek i spersonalizowane codzienne miksy generowane na podstawie Twojej historii słuchania.
Samodzielne hostowanie na Twoim VPS zapewnia Ci niezawodny zdalny dostęp do Twojej biblioteki z dowolnego miejsca, bez zależności od domowych prędkości wysyłania czy dynamicznych adresów IP. Formaty FLAC i bezstratne odtwarzają się natywnie, dzięki czemu Twoja wierność dźwięku nigdy nie jest zagrożona, a profile dla wielu użytkowników oznaczają, że cała rodzina może współdzielić jedną bibliotekę, zachowując jednocześnie oddzielne historie słuchania.
Główne cechy Swing Music
Bezstratne strumieniowanie audio
Przesyła strumieniowo FLAC i inne bezstratne formaty natywnie, bez transkodowania lub kompresji, zachowując pełną jakość dźwięku Twoich nagrań.
Codzienne mieszanki
Generuje spersonalizowane playlisty z Twojej historii słuchania, wyświetlając albumy, których ostatnio nie odtwarzałeś(aś), i utrzymując Twoją bibliotekę w świeżości.
Wyświetlanie tekstów piosenek
Wyświetla zsynchronizowane teksty piosenek podczas odtwarzania, dzięki czemu możesz śledzić bez przełączania się do oddzielnej aplikacji lub karty przeglądarki.
Scrobblowanie Last.fm
Automatycznie loguje każdy utwór, który odtwarzasz w Last.fm, aktualizując Twoje statystyki słuchania i rekomendacje muzyczne.
Profile wielu użytkowników
Każdy użytkownik utrzymuje własną historię słuchania, ulubione i rekomendacje, współdzieląc jednocześnie tę samą bibliotekę muzyczną na serwerze.
Dlaczego warto uruchomić Swing Music na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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