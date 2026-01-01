Wdróż Focalboard jednym kliknięciem.
Narzędzie typu open-source do zarządzania projektami z tablicami Kanban, tabelami, galeriami i widokami kalendarza dla zespołów i osób indywidualnych.
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Co możesz zbudować z Focalboard
Focalboard to platforma do zarządzania projektami typu open-source, opracowana przez Mattermost jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Trello, Notion i Asana. Łączy ona intuicyjne tablice Kanban z wieloma trybami widoku — tabelą, galerią i kalendarzem — dzięki czemu możesz wizualizować te same dane projektu w formacie, który najlepiej pasuje do Twojego przepływu pracy. Karty obsługują niestandardowe właściwości, etykiety, terminy płatności i załączniki, dostosowując się do każdego typu projektu, od sprintów oprogramowania po kalendarze treści.
Samodzielne hostowanie Focalboard na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę tablic, kart i członków zespołu przy przewidywalnych kosztach — bez opłat za użytkownika, bez limitów liczby tablic i bez ryzyka monetyzacji Twoich danych projektowych. Lekki backend SQLite nie wymaga zewnętrznej bazy danych, co upraszcza wdrożenie i konserwację.
Główne cechy Focalboard
Wiele trybów widoku
Przełączaj się między widokami Kanban, tabeli, galerii i kalendarza tych samych danych, aby dopasować je do sposobu, w jaki myślisz o swoim projekcie.
Niestandardowe właściwości
Dodaj niestandardowe pola, etykiety, daty i osoby przypisane do kart, aby dostosować każdą tablicę do Twoich konkretnych wymagań przepływu pracy.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu członków zespołu może edytować tablice jednocześnie, a komentarze i wzmianki (@mentions) utrzymują komunikację w kontekście.
Importuj z Popularnych Narzędzi
Migruj istniejące projekty z Trello, Asana i Notion, korzystając z wbudowanej funkcji importu, aby uniknąć rozpoczynania od zera.
Szablony tablic
Gotowe szablony dla typowych typów projektów pozwalają Ci skonfigurować nową tablicę w kilka sekund z już istniejącą, odpowiednią strukturą.
Dlaczego warto uruchomić Focalboard na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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