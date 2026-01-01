Focalboard to platforma do zarządzania projektami typu open-source, opracowana przez Mattermost jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Trello, Notion i Asana. Łączy ona intuicyjne tablice Kanban z wieloma trybami widoku — tabelą, galerią i kalendarzem — dzięki czemu możesz wizualizować te same dane projektu w formacie, który najlepiej pasuje do Twojego przepływu pracy. Karty obsługują niestandardowe właściwości, etykiety, terminy płatności i załączniki, dostosowując się do każdego typu projektu, od sprintów oprogramowania po kalendarze treści.

Samodzielne hostowanie Focalboard na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę tablic, kart i członków zespołu przy przewidywalnych kosztach — bez opłat za użytkownika, bez limitów liczby tablic i bez ryzyka monetyzacji Twoich danych projektowych. Lekki backend SQLite nie wymaga zewnętrznej bazy danych, co upraszcza wdrożenie i konserwację.