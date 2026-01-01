Wdróż Microweber jednym kliknięciem.
Otwarty kreator stron typu „przeciągnij i upuść” i CMS z wbudowanym e-commerce, oparty na Laravelu.
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Co możesz zbudować z Microweber
Microweber to open source'owy CMS i kreator stron internetowych, który pozwala na tworzenie stron, blogów i sklepów internetowych poprzez przeciąganie bloków bezpośrednio na aktywną stronę — bez oddzielnego podglądu administratora i bez kodowania szablonów. Zbudowany na Laravelu i licencjonowany na licencji MIT, zawiera pełny silnik e-commerce, wielojęzyczną zawartość oraz system modułów, który od razu obsługuje sklepy, galerie, formularze kontaktowe i wpisy na blogu.
Samodzielne hostowanie Microwebera na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że pliki Twojej strony, zamówienia klientów i przesłane multimedia pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą, bez opłat za stronę, bez prowizji od transakcji i bez ograniczeń platformy dotyczących motywów lub modułów, które możesz zainstalować.
Główne cechy Microweber
Edytor przeciągnij i upuść na żywo
Edytuj strony bezpośrednio w interfejsie użytkownika, przeciągając bloki, tekst i obrazy na swoje miejsce — układ, który tworzysz, jest dokładnie tym, co widzą odwiedzający.
Wbudowany e-commerce
Uruchom sklep internetowy z katalogami produktów, koszykiem, kasą i zarządzaniem zamówieniami wbudowanymi w rdzeń — bez konieczności stosowania oddzielnych wtyczek lub subskrypcji.
Fundament Laravel
Zbudowany na frameworku PHP Laravel, zapewniając programistom znajomą strukturę MVC, pakiety Composer i Eloquent ORM do bezpiecznego rozszerzania platformy.
Treść wielojęzyczna
Opublikuj tę samą witrynę w wielu językach za pomocą natywnych narzędzi do tłumaczenia, dzięki czemu możesz dotrzeć do międzynarodowej publiczności bez wtyczek innych firm.
Ekosystem modułów
Dodawaj galerie, formularze kontaktowe, suwaki, sklepy i wpisy na blogu jako moduły wielokrotnego użytku, które można przeciągać na dowolną stronę i wizualnie rekonfigurować.
Motywy z białą etykietą
Dostosuj szablony, branding i układy swobodnie na licencji MIT — idealne dla agencji tworzących strony dla klientów bez uzależnienia od dostawcy.
Dlaczego warto uruchomić Microweber na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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