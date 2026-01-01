Microweber to open source'owy CMS i kreator stron internetowych, który pozwala na tworzenie stron, blogów i sklepów internetowych poprzez przeciąganie bloków bezpośrednio na aktywną stronę — bez oddzielnego podglądu administratora i bez kodowania szablonów. Zbudowany na Laravelu i licencjonowany na licencji MIT, zawiera pełny silnik e-commerce, wielojęzyczną zawartość oraz system modułów, który od razu obsługuje sklepy, galerie, formularze kontaktowe i wpisy na blogu.

Samodzielne hostowanie Microwebera na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że pliki Twojej strony, zamówienia klientów i przesłane multimedia pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą, bez opłat za stronę, bez prowizji od transakcji i bez ograniczeń platformy dotyczących motywów lub modułów, które możesz zainstalować.