Deploy Apache APISIX in one click installation.
Cloud-native, high-performance API and AI gateway with dynamic routing, plugins, and traffic management.
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Co możesz zbudować z Apache APISIX
Apache APISIX is a dynamic, real-time, high-performance API gateway built on top of NGINX and etcd. It handles north-south and east-west traffic for microservices, REST APIs, gRPC services, WebSockets, and LLM endpoints, with hot-reloadable routes, upstreams, and 100+ built-in plugins for authentication, rate limiting, observability, transformation, and AI proxying — all configured through a versioned Admin API without restarting the data plane.
Self-hosting APISIX on your own VPS gives you a production-grade gateway without the per-request fees of managed AWS, GCP, or SaaS gateways, while keeping route definitions, secrets, JWT keys, and traffic telemetry on infrastructure you control. The deployment ships with etcd for clustered configuration storage so you can drive every change through the REST Admin API or Terraform.
Główne cechy Apache APISIX
Dynamic routing
Hot-reload routes, upstreams, services, and consumers through the Admin API without dropping connections or restarting the gateway.
100+ built-in plugins
Apply authentication, rate limiting, IP restriction, CORS, request transformation, gRPC web, and circuit breaking without writing custom code.
AI gateway features
Proxy and govern OpenAI, Anthropic, and self-hosted LLM endpoints with token-based rate limits, caching, prompt guards, and provider failover.
Multi-protocol support
Serve HTTP, HTTPS, HTTP/2, gRPC, WebSocket, MQTT, Dubbo, and TCP/UDP traffic through one gateway instance instead of one tool per protocol.
Observability built in
Expose Prometheus metrics, OpenTelemetry traces, and structured access logs for Grafana, Jaeger, and Datadog without bolting on sidecars.
Dlaczego warto uruchomić Apache APISIX na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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