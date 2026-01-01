Wdróż Multi-Scrobbler jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane centrum scrobblowania, które śledzi odtworzenia muzyki z Plex, Jellyfin, Spotify i innych, przesyłając je do Last.fm, ListenBrainz lub Maloja.
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Co możesz zbudować z Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler łączy każde miejsce, w którym słuchasz muzyki, z każdą usługą, która ją śledzi. Zamiast polegać na wbudowanym scrobblingu każdej aplikacji muzycznej — który całkowicie brakuje w Plex i Jellyfin, a jest rozproszony między klientami YouTube Music, Deezer i Subsonic — Multi-Scrobbler centralizuje każde odtworzenie w jednym potoku. Obsługuje ponad 25 źródeł i jednocześnie przesyła odsłuchy do Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito i innych celów.
Samodzielne hostowanie na Twoim VPS utrzymuje scrobbler działający 24/7 obok innych Twoich usług multimedialnych, z publicznymi adresami URL zwrotnymi OAuth, do których mogą dotrzeć Spotify i Last.fm. Panel internetowy pokazuje odsłuchy na żywo, statystyki dla każdego źródła i szczegółowe logi, nie ujawniając Twojej historii słuchania zewnętrznej usłudze SaaS.
Główne cechy Multi-Scrobbler
Uniwersalne pokrycie źródła
Śledzi odtworzenia z klientów Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic i ponad 25 innych odtwarzaczy muzyki w jednym miejscu.
Wiele celów scrobblowania
Przekazuje każde odtworzenie do Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito i innych celów jednocześnie, bez ręcznego powielania.
Panel statusu na żywo
Interfejs sieciowy pokazuje aktualnie odtwarzane utwory, ostatnie scrobble oraz statystyki dla każdego źródła, dzięki czemu możesz zweryfikować każde połączenie na pierwszy rzut oka.
Inteligentna deduplikacja
Wykrywa zduplikowane odsłuchania zgłoszone przez wiele źródeł odtwarzających ten sam utwór i przesyła każde odtworzenie tylko raz do Twoich celów scrobble.
Powiadomienia Webhook
Wysyła aktualizacje i błędy z Now Playing do Discorda, Gotify, Ntfy lub Apprise, abyś Ty wyłapał(a) uszkodzone integracje bez sprawdzania panelu kontrolnego.
Dlaczego warto uruchomić Multi-Scrobbler na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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