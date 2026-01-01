Multi-Scrobbler łączy każde miejsce, w którym słuchasz muzyki, z każdą usługą, która ją śledzi. Zamiast polegać na wbudowanym scrobblingu każdej aplikacji muzycznej — który całkowicie brakuje w Plex i Jellyfin, a jest rozproszony między klientami YouTube Music, Deezer i Subsonic — Multi-Scrobbler centralizuje każde odtworzenie w jednym potoku. Obsługuje ponad 25 źródeł i jednocześnie przesyła odsłuchy do Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito i innych celów.

Samodzielne hostowanie na Twoim VPS utrzymuje scrobbler działający 24/7 obok innych Twoich usług multimedialnych, z publicznymi adresami URL zwrotnymi OAuth, do których mogą dotrzeć Spotify i Last.fm. Panel internetowy pokazuje odsłuchy na żywo, statystyki dla każdego źródła i szczegółowe logi, nie ujawniając Twojej historii słuchania zewnętrznej usłudze SaaS.