Do 69% zniżki na Multi-Scrobbler

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Samodzielnie hostowane centrum scrobblowania, które śledzi odtworzenia muzyki z Plex, Jellyfin, Spotify i innych, przesyłając je do Last.fm, ListenBrainz lub Maloja.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Multi-Scrobbler

Multi-Scrobbler łączy każde miejsce, w którym słuchasz muzyki, z każdą usługą, która ją śledzi. Zamiast polegać na wbudowanym scrobblingu każdej aplikacji muzycznej — który całkowicie brakuje w Plex i Jellyfin, a jest rozproszony między klientami YouTube Music, Deezer i Subsonic — Multi-Scrobbler centralizuje każde odtworzenie w jednym potoku. Obsługuje ponad 25 źródeł i jednocześnie przesyła odsłuchy do Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito i innych celów.

Samodzielne hostowanie na Twoim VPS utrzymuje scrobbler działający 24/7 obok innych Twoich usług multimedialnych, z publicznymi adresami URL zwrotnymi OAuth, do których mogą dotrzeć Spotify i Last.fm. Panel internetowy pokazuje odsłuchy na żywo, statystyki dla każdego źródła i szczegółowe logi, nie ujawniając Twojej historii słuchania zewnętrznej usłudze SaaS.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Multi-Scrobbler

Uniwersalne pokrycie źródła

Śledzi odtworzenia z klientów Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic i ponad 25 innych odtwarzaczy muzyki w jednym miejscu.

Wiele celów scrobblowania

Przekazuje każde odtworzenie do Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito i innych celów jednocześnie, bez ręcznego powielania.

Panel statusu na żywo

Interfejs sieciowy pokazuje aktualnie odtwarzane utwory, ostatnie scrobble oraz statystyki dla każdego źródła, dzięki czemu możesz zweryfikować każde połączenie na pierwszy rzut oka.

Inteligentna deduplikacja

Wykrywa zduplikowane odsłuchania zgłoszone przez wiele źródeł odtwarzających ten sam utwór i przesyła każde odtworzenie tylko raz do Twoich celów scrobble.

Powiadomienia Webhook

Wysyła aktualizacje i błędy z Now Playing do Discorda, Gotify, Ntfy lub Apprise, abyś Ty wyłapał(a) uszkodzone integracje bez sprawdzania panelu kontrolnego.

Dlaczego warto uruchomić Multi-Scrobbler na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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