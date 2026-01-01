FeedCraft to oprogramowanie pośredniczące RSS typu open-source, które znajduje się między dowolnym źródłem danych a Twoim czytnikiem, przekształcając każdy artykuł za pomocą konfigurowalnych kroków przetwarzania zwanych Crafts. Może wyodrębniać pełny tekst artykułu ze skróconych kanałów, tłumaczyć nagłówki i treści za pośrednictwem LLM kompatybilnego z OpenAI, generować podsumowania i wprowadzenia AI, filtrować posty promocyjne za pomocą reguł języka naturalnego, a nawet przekształcać strony HTML, interfejsy API JSON lub wyniki wyszukiwania w zupełnie nowe kanały RSS.

Samodzielne hostowanie FeedCraft na Twoim własnym VPS utrzymuje każdy artykuł i każde zapytanie LLM na infrastrukturze, którą kontrolujesz, eliminuje limity szybkości i przestoje, które nękają współdzielone instancje publiczne, i pozwala skierować przetwarzanie AI na dowolnego dostawcę — OpenAI, Gemini, lokalny model Ollama lub dowolny punkt końcowy kompatybilny z OpenAI — który najlepiej odpowiada Twojemu budżetowi i zasięgowi językowemu.