Wdróż FeedCraft jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane oprogramowanie pośredniczące RSS, które wykorzystuje AI do tłumaczenia, podsumowywania, filtrowania i czyszczenia dowolnego kanału, zanim dotrze do Twojego czytnika.
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Co możesz zbudować z FeedCraft
FeedCraft to oprogramowanie pośredniczące RSS typu open-source, które znajduje się między dowolnym źródłem danych a Twoim czytnikiem, przekształcając każdy artykuł za pomocą konfigurowalnych kroków przetwarzania zwanych Crafts. Może wyodrębniać pełny tekst artykułu ze skróconych kanałów, tłumaczyć nagłówki i treści za pośrednictwem LLM kompatybilnego z OpenAI, generować podsumowania i wprowadzenia AI, filtrować posty promocyjne za pomocą reguł języka naturalnego, a nawet przekształcać strony HTML, interfejsy API JSON lub wyniki wyszukiwania w zupełnie nowe kanały RSS.
Samodzielne hostowanie FeedCraft na Twoim własnym VPS utrzymuje każdy artykuł i każde zapytanie LLM na infrastrukturze, którą kontrolujesz, eliminuje limity szybkości i przestoje, które nękają współdzielone instancje publiczne, i pozwala skierować przetwarzanie AI na dowolnego dostawcę — OpenAI, Gemini, lokalny model Ollama lub dowolny punkt końcowy kompatybilny z OpenAI — który najlepiej odpowiada Twojemu budżetowi i zasięgowi językowemu.
Główne cechy FeedCraft
Tłumaczenie i podsumowania AI
Tłumacz tytuły i treści artykułów na dowolny język docelowy i dołączaj generowane przez AI podsumowania za pośrednictwem LLM kompatybilnego z OpenAI z niestandardowymi promptami dla Craft.
Ekstrakcja pełnotekstowa
Zastąp obcięte fragmenty RSS pełną treścią artykułu, w tym tryb pełnego tekstu plus renderowany w przeglądarce dla witryn, które nawadniają tekst za pomocą JavaScriptu.
HTML/JSON/Wyszukiwanie do RSS
Wbudowane generatory wizualne przekształcają dowolne strony internetowe, odpowiedzi JSON API (z importem curl) i wyniki wyszukiwania w stabilne kanały RSS.
Tryby przenośne i dokujące
Poprzedź dowolny adres URL kanału w celu jednorazowego przetworzenia lub zdefiniuj nazwane Przepisy w interfejsie administratora, aby przypiąć stałe, przekształcone adresy URL kanałów, które subskrybuje Twój czytelnik.
AtomCraft i FlowCraft
Komponuj operacje atomowe (proxy, limit, translate, summarize, beautify, ignore-advertorial) w potoki wielokrotnego użytku, dostosowane do każdego źródła danych.
Oprogramowanie pośredniczące niezależne od czytnika
Współpracuje z FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux lub dowolnym czytnikiem, który obsługuje standardowy RSS, bez konieczności instalowania wtyczek lub integracji konta.
Dlaczego warto uruchomić FeedCraft na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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