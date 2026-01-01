Trailarr to otwarte oprogramowanie towarzyszące stosowi multimediów arr, które znajduje, pobiera i archiwizuje zwiastuny filmów i programów telewizyjnych już zarządzanych przez Radarr i Sonarr. Łączy się z wieloma instancjami Radarr, Sonarr i Plex, wykrywa, czy zwiastun już istnieje, i używa yt-dlp z FFmpeg do pobierania brakujących w wybranej przez Ciebie rozdzielczości i kodeku.

Samodzielne hostowanie Trailarr na VPS utrzymuje ciągłe działanie przepływu pracy z zwiastunami bez obciążania serwera domowego, a pobrane pliki trafiają do tych samych ścieżek biblioteki, które Twój serwer multimediów już skanuje. Konfigurowalne konwencje nazewnictwa, profile jakości i historia zdarzeń ułatwiają utrzymanie kompletnej kolekcji zwiastunów, która działa z Plex, Jellyfin, Emby i Kodi.