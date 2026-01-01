Wdróż Trailarr jednym kliknięciem.
Automatycznie pobieraj i organizuj zwiastuny filmów i seriali dla Twoich bibliotek multimediów Radarr i Sonarr.
Wybierz plan VPS dla Trailarr
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Trailarr
Trailarr to otwarte oprogramowanie towarzyszące stosowi multimediów arr, które znajduje, pobiera i archiwizuje zwiastuny filmów i programów telewizyjnych już zarządzanych przez Radarr i Sonarr. Łączy się z wieloma instancjami Radarr, Sonarr i Plex, wykrywa, czy zwiastun już istnieje, i używa yt-dlp z FFmpeg do pobierania brakujących w wybranej przez Ciebie rozdzielczości i kodeku.
Samodzielne hostowanie Trailarr na VPS utrzymuje ciągłe działanie przepływu pracy z zwiastunami bez obciążania serwera domowego, a pobrane pliki trafiają do tych samych ścieżek biblioteki, które Twój serwer multimediów już skanuje. Konfigurowalne konwencje nazewnictwa, profile jakości i historia zdarzeń ułatwiają utrzymanie kompletnej kolekcji zwiastunów, która działa z Plex, Jellyfin, Emby i Kodi.
Główne cechy Trailarr
Synchronizacja Radarr i Sonarr
Łączy się z wieloma instancjami Radarr, Sonarr i Plex, aby odkryć każdy monitorowany film i program telewizyjny bez ręcznego importowania.
Automatyczne pobieranie zwiastunów
Wykorzystuje yt-dlp i FFmpeg pod maską do pobierania zwiastunów i ponownego kodowania ich do Twojej preferowanej rozdzielczości, kodeka i ustawień audio.
Profile jakości
Zdefiniuj rozdzielczość, format i reguły filtrowania dla każdego profilu, aby każda biblioteka otrzymywała zwiastuny, które odpowiadają jej standardom jakości.
Konwencje nazewnictwa Plex
Zapisuje zwiastuny obok plików multimedialnych, używając nazw w stylu Plex, dzięki czemu Plex, Jellyfin, Emby i Kodi je rozpoznają bez dodatkowej konfiguracji.
Przyspieszenie sprzętowe
Opcjonalne przyspieszenie VAAPI i NVIDIA przyspiesza transkodowanie zwiastunów i utrzymuje niskie zużycie procesora w przypadku dużych bibliotek.
Historia zdarzeń i dzienniki
Wbudowane śledzenie zdarzeń i szczegółowe dzienniki pokazują dokładnie, które zwiastuny zostały pobrane, pominięte lub zakończyły się niepowodzeniem, co ułatwia rozwiązywanie problemów.
Dlaczego warto uruchomić Trailarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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