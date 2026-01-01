Do 69% zniżki na Trailarr

Wdróż Trailarr jednym kliknięciem.

Automatycznie pobieraj i organizuj zwiastuny filmów i seriali dla Twoich bibliotek multimediów Radarr i Sonarr.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Trailarr jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Trailarr

Trailarr to otwarte oprogramowanie towarzyszące stosowi multimediów arr, które znajduje, pobiera i archiwizuje zwiastuny filmów i programów telewizyjnych już zarządzanych przez Radarr i Sonarr. Łączy się z wieloma instancjami Radarr, Sonarr i Plex, wykrywa, czy zwiastun już istnieje, i używa yt-dlp z FFmpeg do pobierania brakujących w wybranej przez Ciebie rozdzielczości i kodeku.

Samodzielne hostowanie Trailarr na VPS utrzymuje ciągłe działanie przepływu pracy z zwiastunami bez obciążania serwera domowego, a pobrane pliki trafiają do tych samych ścieżek biblioteki, które Twój serwer multimediów już skanuje. Konfigurowalne konwencje nazewnictwa, profile jakości i historia zdarzeń ułatwiają utrzymanie kompletnej kolekcji zwiastunów, która działa z Plex, Jellyfin, Emby i Kodi.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Trailarr

Synchronizacja Radarr i Sonarr

Łączy się z wieloma instancjami Radarr, Sonarr i Plex, aby odkryć każdy monitorowany film i program telewizyjny bez ręcznego importowania.

Automatyczne pobieranie zwiastunów

Wykorzystuje yt-dlp i FFmpeg pod maską do pobierania zwiastunów i ponownego kodowania ich do Twojej preferowanej rozdzielczości, kodeka i ustawień audio.

Profile jakości

Zdefiniuj rozdzielczość, format i reguły filtrowania dla każdego profilu, aby każda biblioteka otrzymywała zwiastuny, które odpowiadają jej standardom jakości.

Konwencje nazewnictwa Plex

Zapisuje zwiastuny obok plików multimedialnych, używając nazw w stylu Plex, dzięki czemu Plex, Jellyfin, Emby i Kodi je rozpoznają bez dodatkowej konfiguracji.

Przyspieszenie sprzętowe

Opcjonalne przyspieszenie VAAPI i NVIDIA przyspiesza transkodowanie zwiastunów i utrzymuje niskie zużycie procesora w przypadku dużych bibliotek.

Historia zdarzeń i dzienniki

Wbudowane śledzenie zdarzeń i szczegółowe dzienniki pokazują dokładnie, które zwiastuny zostały pobrane, pominięte lub zakończyły się niepowodzeniem, co ułatwia rozwiązywanie problemów.

Dlaczego warto uruchomić Trailarr na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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