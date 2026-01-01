Wdróż OpenCloud jednym kliknięciem.
Platforma open-source do synchronizacji plików, udostępniania i współpracy — suwerenna alternatywa dla Nextcloud i Google Drive.
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Co możesz zbudować z OpenCloud
OpenCloud to nowoczesna platforma open-source do synchronizacji plików, udostępniania i współpracy zespołowej. Zbudowana w Go dla wydajności i minimalnego zużycia zasobów, zapewnia doświadczenie prywatnego przechowywania w chmurze bez polegania na usługach stron trzecich lub infrastrukturze dostawcy. W przeciwieństwie do starszych rozwiązań do synchronizacji plików, OpenCloud zawiera wbudowany dostawca tożsamości, dzięki czemu działa jako pojedynczy kontener bez konieczności użycia zewnętrznej bazy danych lub serwera LDAP.
Samodzielne hostowanie OpenCloud na Twoim własnym VPS daje Ci pełną suwerenność nad Twoimi plikami i danymi współpracy. Dokumenty, zdjęcia, udostępnione foldery i konta użytkowników pozostają na infrastrukturze, którą kontrolujesz — bez narzuconych przez platformę limitów przechowywania i bez subskrypcji związanej z dostępem do Twoich danych.
Główne cechy OpenCloud
Wdrożenie pojedynczego kontenera
Wbudowane zarządzanie tożsamością oznacza, że OpenCloud wdraża się jako jeden kontener bez potrzeby zewnętrznej bazy danych lub serwera LDAP.
Synchronizacja i udostępnianie plików
Synchronizuj pliki między klientami stacjonarnymi i mobilnymi oraz udostępniaj foldery lub pojedyncze pliki z precyzyjną kontrolą uprawnień.
Dostęp do WebDAV i CalDAV
Zamontuj swoją pamięć masową jako dysk sieciowy przez WebDAV i zarządzaj kalendarzami i kontaktami za pośrednictwem protokołów CalDAV i CardDAV.
Klienci na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne
Oficjalne klienty synchronizacji dla systemów Windows, macOS, Linux, iOS i Android zapewniają dostępność plików na wszystkich Twoich urządzeniach.
Integracja Collabora Office
Dodaj Collabora Online, aby umożliwić edycję dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji w przeglądarce, bez opuszczania Twojego menedżera plików.
Szczegółowe zasady haseł
Wymuś minimalną długość, wymagania dotyczące klas znaków i listę zakazanych haseł, aby spełnić organizacyjne standardy bezpieczeństwa.
Dlaczego warto uruchomić OpenCloud na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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