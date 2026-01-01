OpenCloud to nowoczesna platforma open-source do synchronizacji plików, udostępniania i współpracy zespołowej. Zbudowana w Go dla wydajności i minimalnego zużycia zasobów, zapewnia doświadczenie prywatnego przechowywania w chmurze bez polegania na usługach stron trzecich lub infrastrukturze dostawcy. W przeciwieństwie do starszych rozwiązań do synchronizacji plików, OpenCloud zawiera wbudowany dostawca tożsamości, dzięki czemu działa jako pojedynczy kontener bez konieczności użycia zewnętrznej bazy danych lub serwera LDAP.

Samodzielne hostowanie OpenCloud na Twoim własnym VPS daje Ci pełną suwerenność nad Twoimi plikami i danymi współpracy. Dokumenty, zdjęcia, udostępnione foldery i konta użytkowników pozostają na infrastrukturze, którą kontrolujesz — bez narzuconych przez platformę limitów przechowywania i bez subskrypcji związanej z dostępem do Twoich danych.