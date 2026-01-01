Wdróż Morphic jednym kliknięciem.
Open-source wyszukiwarka AI, która dostarcza generatywne, cytowane odpowiedzi zamiast list linków.
Wybierz plan VPS dla Morphic
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Morphic
Morphic to otwartoźródłowa wyszukiwarka oparta na AI, która łączy duże modele językowe z wyszukiwaniem w sieci w czasie rzeczywistym, aby generować ustrukturyzowane odpowiedzi z cytowanymi źródłami. Zamiast uporządkowanej listy linków, Morphic czyta i syntetyzuje treści internetowe, dzięki czemu użytkownicy otrzymują bezpośrednią odpowiedź z referencjami, które mogą zweryfikować. Obsługuje modele OpenAI, Anthropic, Google Gemini oraz lokalne modele Ollama, co pozwala wybrać zaplecze AI, które odpowiada Twoim potrzebom.
Samodzielne hostowanie Morphic przechowuje każde zapytanie wyszukiwania i historię rozmów na Twoim własnym serwerze. To wdrożenie zawiera SearXNG jako zaplecze wyszukiwania, więc nie jest wymagana subskrypcja zewnętrznego API wyszukiwania — wystarczy klucz dostawcy AI i Twój VPS.
Główne cechy Morphic
Generatywne cytowane odpowiedzi
Morphic syntetyzuje informacje z wielu źródeł i przedstawia ustrukturyzowaną odpowiedź z cytatami w tekście, dzięki czemu użytkownicy mogą przeczytać i zweryfikować każde twierdzenie.
Obsługa wielu dostawców AI
Przełączaj się między OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini lub lokalną instancją Ollama bez zmiany interfejsu — wystarczy zaktualizować Twój klucz API.
Trwała historia czatu
Każda konwersacja wyszukiwania jest zapisywana w PostgreSQL, dzięki czemu użytkownicy mogą wracać do poprzednich wątków, kontynuować pytania uzupełniające i udostępniać wyniki za pomocą linku.
Prywatne wyszukiwanie w pakiecie
SearXNG jest dołączony jako zaplecze wyszukiwania internetowego, co oznacza, że nie jest potrzebna subskrypcja API wyszukiwania, a zapytania nigdy nie docierają do komercyjnych dostawców wyszukiwania.
Pytania uzupełniające
Morphic obsługuje wielokrotne konwersacje w ramach wątku wyszukiwania, umożliwiając użytkownikom doprecyzowanie, rozszerzenie lub przekierowanie dowolnej odpowiedzi bez rozpoczynania od nowa.
Dlaczego warto uruchomić Morphic na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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