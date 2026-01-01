Morphic to otwartoźródłowa wyszukiwarka oparta na AI, która łączy duże modele językowe z wyszukiwaniem w sieci w czasie rzeczywistym, aby generować ustrukturyzowane odpowiedzi z cytowanymi źródłami. Zamiast uporządkowanej listy linków, Morphic czyta i syntetyzuje treści internetowe, dzięki czemu użytkownicy otrzymują bezpośrednią odpowiedź z referencjami, które mogą zweryfikować. Obsługuje modele OpenAI, Anthropic, Google Gemini oraz lokalne modele Ollama, co pozwala wybrać zaplecze AI, które odpowiada Twoim potrzebom.

Samodzielne hostowanie Morphic przechowuje każde zapytanie wyszukiwania i historię rozmów na Twoim własnym serwerze. To wdrożenie zawiera SearXNG jako zaplecze wyszukiwania, więc nie jest wymagana subskrypcja zewnętrznego API wyszukiwania — wystarczy klucz dostawcy AI i Twój VPS.