Wdróż Serge w instalacji jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany interfejs czatu do uruchamiania modeli LLaMA i Alpaca lokalnie za pośrednictwem llama.cpp bez kosztów API.
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Co możesz zbudować z Serge
Serge to otwarty interfejs czatu do lokalnego uruchamiania modeli językowych z rodziny LLaMA za pośrednictwem llama.cpp, z pełnym wsparciem dla Alpaca, Vicuna, GPT4All i innych dostrojonych przez społeczność modeli. Łączy on interfejs użytkownika SvelteKit, backend FastAPI i rejestr modeli oparty na Redis w jednym kontenerze, dzięki czemu możesz pobierać modele GGUF, zarządzać sesjami czatu i dostosowywać parametry wnioskowania bez konieczności łączenia wielu usług.
Samodzielne hostowanie Serge'a utrzymuje każde zapytanie i odpowiedź na Twoim własnym VPS — bez zewnętrznego API, telemetrii i kosztów za token. Wnioskowanie tylko na CPU działa od razu po wyjęciu z pudełka, co czyni go praktycznym sposobem na uruchamianie prywatnych LLM bez płacenia za czas GPU w chmurze lub rejestrowania się w zewnętrznej usłudze AI.
Główne cechy Serge
Działa na procesorze
llama.cpp umożliwia w pełni lokalne wnioskowanie bez karty graficznej (GPU), dzięki czemu możesz rozmawiać ze skwantyzowanymi modelami LLaMA na standardowym serwerze VPS.
Wbudowany rejestr modeli
Pobieraj i przełączaj się między modelami Alpaca, Vicuna, GPT4All i innymi modelami GGUF bezpośrednio z interfejsu webowego, bez ręcznego kopiowania plików.
Nastawna inferencja
Dostosuj temperaturę, top-k, top-p, długość kontekstu i inne parametry generowania dla każdego czatu, aby kontrolować styl i jakość odpowiedzi.
Trwała historia czatu
Rozmowy i pobrane wagi modelu są przechowywane w woluminach Docker i przetrwają restarty kontenerów i aktualizacje.
REST API w zestawie
Backend FastAPI udostępnia punkty końcowe czatu, modelu i sesji, dzięki czemu możesz zintegrować Serge z niestandardowymi skryptami, botami lub aplikacjami.
Brak zewnętrznych kluczy API
Wszystko działa w jednym kontenerze bez konieczności posiadania konta OpenAI, Anthropic lub konta w chmurze — monity nigdy nie opuszczają Twojego VPS.
Dlaczego warto uruchomić Serge na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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