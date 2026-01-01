Serge to otwarty interfejs czatu do lokalnego uruchamiania modeli językowych z rodziny LLaMA za pośrednictwem llama.cpp, z pełnym wsparciem dla Alpaca, Vicuna, GPT4All i innych dostrojonych przez społeczność modeli. Łączy on interfejs użytkownika SvelteKit, backend FastAPI i rejestr modeli oparty na Redis w jednym kontenerze, dzięki czemu możesz pobierać modele GGUF, zarządzać sesjami czatu i dostosowywać parametry wnioskowania bez konieczności łączenia wielu usług.

Samodzielne hostowanie Serge'a utrzymuje każde zapytanie i odpowiedź na Twoim własnym VPS — bez zewnętrznego API, telemetrii i kosztów za token. Wnioskowanie tylko na CPU działa od razu po wyjęciu z pudełka, co czyni go praktycznym sposobem na uruchamianie prywatnych LLM bez płacenia za czas GPU w chmurze lub rejestrowania się w zewnętrznej usłudze AI.